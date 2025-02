Amirante, ok Cal a piano Edr da 50mln per viabilità Fvg

“Il via libera del Consiglio delle autonomie locali al piano degli interventi sulla viabilità di competenza degli Edr permetterà di attuare opere per un valore complessivo pari a quasi 50 milioni di euro nel triennio in Friuli Venezia Giulia. In questo modo si metteranno in sicurezza tratti di strade presenti nella nostra regione, grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali e il grande lavoro compiuto dagli uffici degli Enti di decentramento, che stanno così riacquistando sempre più centralità in questo importante settore”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante intervenendo oggi a Udine alla riunione del Cal nel corso della quale l’assise ha esaminato e approvato un articolato piano di interventi in conto capitale per il triennio 2025-2027. Dei 50 milioni complessivi, 42,2 milioni sono destinati al territorio udinese, 4,4 a quello pordenonese, 2,4 milioni alla zona triestina e infine 440 mila euro all’isontino. In particolare, per l’area goriziana l’assessore ha ricordato come la Regione abbia già destinato in questi ultimi anni molte risorse per adeguare la zona in occasione dell’avvio della Capitale europea della Cultura.

“In questi anni – ha detto Amirante – grazie alla capacità e competenza dimostrata dai direttori degli Edr, è stato possibile ricostruire la programmazione che in passato, prima della loro chiusura, è sempre stata in capo alle Province. È questa una attività di cui si è sentita la mancanza, in particolare per quanto riguarda il settore della viabilità e dell’edilizia scolastica. Grazie anche al rimpinguamento del personale all’interno degli enti di decentramento, si è dato di nuovo il via ad un lavoro di squadra che sta portando ad importanti risultati concreti a beneficio dell’intera collettività”.

La maggior parte degli interventi riguarderanno la viabilità nell’area udinese, che conta su una rete stradale di competenza parti a oltre 1300 chilometri. I 42 milioni investiti su tre annualità nascono da esigenze rilevate dall’Edr, che si attueranno dando ordine di priorità in base alle effettive urgenze. Tra le previsioni figurano molte nuove pavimentazioni stradali nonché la sostituzione di guard rail e la posa di pannelli fonoassorbenti.

Il piano prevede tra l’altro anche la realizzazione di miglioramenti alla viabilità di accesso al centro commerciale Città fiera di Udine per coloro che utilizzano la tangenziale ovest così come il raddoppio dell’ingresso alla tangenziale per quanti escono dall’area commerciale. Tra le opere inserite in programma figurano anche le illuminazioni di alcune brevi gallerie verso Sella Nevea e Sauris, nonché – in quest’ultima zona – anche il consolidamento della volta in roccia naturale con alcune reti di rinforzo.

Infine, gli Edr di Pordenone, Gorizia e Trieste stanno in questo momento operando le programmazioni utilizzando gli ingenti fondi stanziati per il 2024 e 2025, con particolare attenzione agli interventi soprattutto su manto e barriere stradali ma anche sulla realizzazione di nuove opere.