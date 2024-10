Amirante oltre 2 mln per far fronte a carenza autisti

“La Regione ha investito importanti risorse per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati da impiegare nel settore del trasporto pubblico locale: dal 2020 al 2024 i fondi stanziati per i bandi ordinari dedicati a sostenere le spese per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (Cqc) a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia superano i 2 milioni di euro. A questa misura, da due anni, si affiancano i bandi mirati al trasporto pubblico locale che, insieme all’azione dei recruiting day in collaborazione con la Direzione lavoro, rappresentano un intervento a favore di possibili nuovi lavoratori da assumere nel sistema del tpl regionale. Per questo bando le risorse a disposizione nel biennio 2023-2024 sono state invece 140mila euro”.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, sottolineando come “l’azione combinata dei bandi regionali e dei recruiting day organizzati con le aziende di trasporto pubblico locale promuove la formazione e il consolidamento della professione di autotrasportatore e autista, per facilitare l’assunzione di autisti per il Tpl, di cui c’è carenza. Proseguiremo, visto il successo delle iniziative, a mettere in campo strategie per formare autisti qualificati e sostenere le persone che vogliono acquisire la patente per guidare un mezzo di Tpl attraverso bandi che prevedono un’erogazione del 50% della spesa in via anticipata ai candidati ammessi e un ulteriore 50% a saldo nel momento in cui la persona ha trovato un’occupazione”.

Nel dettaglio, sugli avvisi ordinari le domande pervenute, tra 2020 e 2024, sono state 1.205 (120 nel 2020, 75 nel 2021, 305 nel 2022, 348 nel 2023 e 357 nel 2024) di cui ammesse complessivamente 764 mentre sono in corso di istruttoria quelle del 2024 “con un andamento crescente di anno in anno” ha spiegato Amirante.

“Accanto agli avvisi ordinari si affianca un bando mirato – ha ribadito Amirante – con cui si è voluto creare un canale contributivo specifico per il Trasporto pubblico locale. Per questo secondo bando sono a disposizione per il 2024, 100mila euro. Nel 2023 tale bando ha visto 71 richieste e l’ammissione di 48 domande con una corresponsione di 75.937,90 euro ai beneficiari per coprire il primo 50% delle spese per il conseguimento della Cqc. Per il 2024, invece, le istanze ricevute sono state 37”.