Amirante, opere Spilimbergo hanno rilevanza attrattiva

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ieri ha incontrato l’Amministrazione comunale di Spilimbergo e ha spiegato che “Le opere pubbliche programmate per Spilimbergo hanno rilevanza non solo per lo sviluppo del territorio, ma anche per aumentare sempre più l’attrattività di un luogo che sta registrando numeri molto positivi in fatto di presenze turistiche e che punta a confermare questo trend nel 2024”.

Riepilogando gli argomenti discussi, in merito al progetto del ponte sul Tagliamento (funzionale anche all’allungamento verso Gemona della Sr177 Cimpello-Sequals) l’assessore ha riferito come nel corso nell’incontro sia stata rappresentata la predilezione, da parte della comunità del territorio, per la costruzione di un nuovo viadotto rispetto all’ampliamento di quello esistente.

“È stato inoltre presentato il progetto definitivo della bretella di Barbeano – ha aggiunto Amirante – sostenuto con convinzione dalla Regione per contribuire ad aumentare la vivacità imprenditoriale del Friuli occidentale. Abbiamo inoltre condiviso diverse tematiche afferenti al trasporto pubblico locale, alla viabilità e al patrimonio scolastico, in particolare quello in gestione all’Edr che oltretutto è coinvolto all’interno di un ampio progetto di investimento sovracomunale”.