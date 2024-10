Amirante, Piano anti-alluvioni a difesa suolo regionale

“Un grande piano di azione a difesa del suolo regionale, in particolare a fronte del cambiamento climatico in corso. Per supportare i Comuni nel percorso, cui sono tenuti, di adeguamento al piano regolatore municipale al nuovo Piano nazionale di gestione del rischio alluvioni, recepito dalla Regione, l’Amministrazione regionale ha stanziato la somma di 110 mila euro per le annualità 2024 e 2025. Inoltre, sarà sottoscritto un atto integrativo dell’Accordo con la Comunità di montagna della Carnia, già in essere e che avrà la funzione di modello operativo per tutti i 215 Comuni, al fine di agevolare il coordinamento e la formazione nell’utilizzo dei dati e degli strumenti di pianificazione affiancando così gli enti locali nel percorso di adeguamento per il quale è previsto un tempo di un anno a partire dall’agosto 2024”.

Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, illustrando – nella sede della Regione a Pordenone – i provvedimenti che l’Amministrazione regionale ha messo in campo al fine di aiutare le amministrazioni comunali ad adeguare i propri Piani regolatori al Piano nazionale per la gestione del rischio di alluvioni. Nei prossimi giorni a tutti i Comuni arriverà una circolare in cui la Regione dettaglierà il percorso.

“Il percorso di adeguamento – ha precisato Amirante – dei Piani regolatori è piuttosto semplice poiché i municipi, anche quelli più piccoli con meno personale e risorse, potranno utilizzare la “piattaforma”, anche a livello informatico, messa a disposizione della Comunità di montagna della Carnia. Il passaggio successivo sarà quello dell’approvazione in Consiglio comunale, per il quale abbiamo previsto una norma molto semplificata che snellisce la procedura”.

L’adeguamento urbanistico comporterà anche il cambiamento di una serie di norme edilizie, in particolare sugli aspetti relativi alle sanatorie. “Su questo aspetto – ha specificato l’assessore – ci sarà però una circolare successiva nel momento in cui ci saranno le precise indicazioni dell’Autorità di bacino”.

“Con l’adeguamento – ha illustrato l’assessore rispetto alle norme edilizie – i terreni che oggi sono edificabili, ma che alla luce del Pgra non lo saranno più in quanto ritenuti esondabili, avranno una nuova disciplina riguardo la tassazione prevista dall’Ilia: i Comuni potranno decidere se continuare a garantire comunque la possibilità che questi terreni producano diritti edificatori da realizzare altrove, oppure potranno definirli inedificabili facendo così decadere l’obbligo fiscale”.

L’assessore ha aggiunto: “Si è poi chiarito in maniera definitiva che tutti i titoli edilizi rilasciati a favore di privati o per interventi pubblici rilasciati prima del 5 febbraio 2022 fanno riferimento alle regole previgenti al Piano di gestione rischio alluvioni”.

“Un altro aspetto importante – ha proseguito l’esponente della Giunta regionale – che viene chiarito nella circolare riguarda le tettoie aperte su tutti i lati, costruzioni che insistono, in modo particolare, nelle aree industriali e che fungono da aree di deposito merci e materie prime per le aziende. C’era un dubbio interpretativo che è stato chiarito: per questo tipo di strutture non varrà l’obbligo di sopraelevazione di 50 centimetri previsto dal Pgra nelle zone a basso rischio idraulico. Si è così garantita la funzionalità di queste strutture che sono collegate con le parti produttive e i magazzini delle aziende evitando un difficoltoso dislivello anche per i mezzi operativi”.

“Chiariti definitivamente anche i dubbi – ha spiegato ancora l’assessore – rispetto ai casi di costruzioni consentite sopra il livello di esondabilità, per esempio attraverso strutture a pilastri liberi. Tutto ciò che viene a crearsi al di sotto del piano esterno all’area esondabile non potrà avere alcuna destinazione edilizia, cioè quell’area non potrà essere usufruita né come parcheggio, né come deposito materiali o per altre funzioni. Un chiarimento – ha concluso Amirante – che esclude ogni tipo di utilizzo di quegli spazi in quanto la norma li ritiene a rischio esondazione”.