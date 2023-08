Amirante, pronti per Comuni 35 mln su progetti Pnrr

“È stato pubblicato lo scorso 19 agosto sul sito della Regione il decreto della Direzione centrale Infrastrutture che stabilisce parametri, modalità e termini ai quali gli enti locali devono attenersi per accedere ai contributi per l’attuazione dei progetti legati al Pnrr/Pnc. A favore di questi interventi e per sostenere i Comuni l’Amministrazione regionale, con Legge di stabilità 2023, ha stanziato 35 milioni di euro per l’anno in corso. Risorse che consentiranno ai Comuni di garantire la copertura dei quadri economici dei progetti facendo fronte alle maggiori spese derivanti in particolare dall’aumento dei costi delle materie prime”.

A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante. I contributi, che potranno essere richiesti per interventi finanziati con fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza/Piano nazionale investimenti complementari aventi scadenza da rispettare entro il 31 dicembre 2023, saranno assegnati attraverso la procedura a sportello, dando comunque priorità agli interventi per i quali le scadenze del Pnrr o Pnc sono più ravvicinate e quindi urgenti. “Tra i progetti principali sviluppati nel Friuli occidentale – l’assessore cita alcuni esempi – che hanno già ricevuto il contributo vi sono anche il progetto di riqualificazione dell’ex Fiera di via Molinari, per un valore di 6 milioni, e il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Cordenons per un valore di 1,9 milioni”. “Proprio per evitare – ha sottolineato l’assessore Amirante – che l’eccessiva onerosità e il rischio di esposizione economica portasse i Comuni alla rinuncia dei finanziamenti europei, e quindi alla mancata realizzazione di interventi prioritari per il territorio regionale, l’Amministrazione è intervenuta prevedendo anche di trasformare le anticipazioni già concesse, ai sensi della Legge di stabilità 2023, in contributi a fondo perduto. Si tratta – ha precisato l’esponente della Giunta regionale – di sei milioni di euro che hanno consentito di mettere gli enti locali nelle condizioni di affidare, nei termini previsti dalle procedure del Pnrr, importanti lavori di realizzazione e manutenzione di asili nido e strutture scolastiche”.