Amirante, Regione sostiene partenariati pubblico-privati

“Questo convegno di oggi sposa completamente le politiche della Regione in tema di partenariato pubblico-privato. L’Amministrazione infatti ha introdotto quest’anno per la prima volta una linea contributiva destinata ai Comuni e finalizzata proprio agli interventi di partenariato”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante nel corso del suo intervento al convegno, dedicato all’approfondimento sulpartenariato pubblico-privato, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Trieste. Presente, tra gli altri, anche l’assessore alle Politiche finanziarie del Comune di Trieste Everest Bertoli.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale dopo aver portato i saluti del governatore Fedriga, “il tema del convegno è particolarmente interessante dal momento che, in chiave futura, il partenariato risulta essere una forma efficace dal punto di vista economico per la realizzazione di progetti sul territorio. Di questo strumento infatti – ha aggiunto Amirante – ce ne sarà sempre più bisogno, anche perché i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a un certo punto si estingueranno e quindi la collaborazione tra pubblico e privato risulterà essere sempre più strategica”.

“Inoltre, come si è potuto constatare, un progetto a finanziamento esclusivamente pubblico – ha detto l’assessore – non riesce a generare a pieno quegli effetti benefici attesi in termini di processo economico e sociale; vedi ad esempio quanto accaduto per parte delle opere realizzate in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 di Torino, quando furono stanziati molti fondi statali a fronte di risultati non particolarmente incisivi nel tempo”.

“Invece – ha proseguito l’assessore – quando c’è una commistione importante tra intervento pubblico e privato, quest’ultima parte avendo un suo interesse ad investire in un determinato progetto, riesce a mettere in campo sul piano dei benefici una capacità di analisi economica e sociale più approfondita di quella di un’amministrazione pubblica, i cui strumenti sono limitati dalle regole e dagli obblighi di natura burocratica a cui tutti gli enti locali e le articolazioni dello Stato devono adempiere”.