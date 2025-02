Anap: difendiamo il potere d’acquisto dei pensionati

«Capiamo l’importanza di tutelare i pensionati con assegni più bassi, ma questo non può avvenire penalizzando chi ha lavorato per una vita versando contributi significativi». È l’allerta che lancia il presidente di Anap Fvg, Pierino Chiandussi, dando voce alla realtà che riunisce gli artigiani pensionati di Confartigianato Fvg. L’intervento dopo che la Consulta ha riconosciuto la possibilità di considerare in futuro le perdite subite dai pensionati per le mancate o parziali rivalutazioni della pensione, ma non ha fornito garanzie concrete in merito.

Chiandussi, facendosi portavoce delle istanze che quotidianamente raccoglie dai molti associati in tutto il Friuli Venezia Giulia, ribadisce «la necessità di rivedere l’attuale sistema degli assegni pensionistici», perché «esso erode progressivamente il potere d’acquisto di migliaia di pensionati in regione, senza certezze di recupero futuro. Non si può continuare a far cassa sulle pensioni con misure emergenziali che diventano strutturali».

Andando nel concreto, «chiediamo, quantomeno, che la percentuale di rivalutazione sia calcolata per fasce di importo e non sull’intero trattamento pensionistico – dettaglia Chiandussi -. Solo così possiamo ristabilire un criterio di equità e giustizia sociale». Anap Fvg, in sintonia con Anap nazionale, ribadisce ai rappresentanti del governo sul territorio regionale la necessità di aprire un confronto serio e costruttivo sulla materia, per garantire ai pensionati la tutela del loro reddito e il riconoscimento del contributo che hanno dato allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia.