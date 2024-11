Anci 2024: Roberti, Fvg all’avanguardia nell’attrarre giovani in Pa

“La Pubblica amministrazione deve raccontarsi in maniera più convincente, per invertire una tendenza che vede sempre meno i giovani avvicinarsi al lavoro negli Enti pubblici. In questo, come ci viene testimoniato da amministrazioni del resto d’Italia, la nostra regione è all’avanguardia e sta facendo un lavoro eccellente grazie anche a ComPa Fvg”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti al termine del primo incontro svoltosi nello stand del Friuli Venezia Giulia allestito al Lingotto di Torino in occasione dell’assemblea nazionale di Anci. Nello spazio della Regione vengono ospitati incontri confronto e di approfondimento con altre realtà del resto del Paese su tematiche inerenti l’attività delle pubbliche amministrazioni.

Nella giornata odierna ci si è focalizzati sui modelli di governance integrata per la crescita e l’attrattività degli Enti pubblici. Al tavolo dei relatori, oltre all’assessore regionale Roberti, erano presenti anche anche il direttore generale di Anci Fvg Alessandro Fabbro, il direttore generale del Comune di Monza e presidente Adigel Michele Bertola nonché il segretario generale Anci Lombardia Rinaldo Redaelli e Simone Gheri, direttore Anci Toscana.

“Dagli ospiti – ha detto Roberti al termine dell’incontro – ci è stato chiaramente detto che la nostra Regione è sicuramente all’avanguardia e ciò ci rende molto orgogliosi. Dal confronto sono emerse esperienze interessanti che potremo adottare anche in Friuli Venezia Giulia: una di queste è, ad esempio, la realizzazione di alcuni open day in piazza, durante i quali i dipendenti pubblici si raccontano e illustrano quello che è il proprio lavoro direttamente alla popolazione. È questa un’esperienza che ha riscosso molto successo in altre zone d’Italia e che intendiamo replicare anche da noi”.

Nel raccontare l’esperienza del Friuli Venezia Giulia, Roberti ha posto in evidenza la difficoltà che si compie nel reclutare nuovo personale. “Noi dobbiamo mettere in campo – ha detto l’esponente dell’esecutivo – tutti gli strumenti possibili per invertire questa tendenza. Stiamo compiendo questo sforzo raccontando la Pubblica amministrazione in modo diverso dagli stereotipi, spiegando che non sono enti inutili dove c’è solo grigia burocrazia; al contrario, Comuni e Regioni mandano avanti il territorio, danno benessere e possono influire sulla vita di tutti i giorni delle persone”.

Il Friuli Venezia Giulia, attraverso la Fondazione ComPa, sta compiendo questo importante percorso di cambiamento, “con il compito – ha spiegato l’assessore – di rapportarsi con scuole e università. Lo scopo è quello di spiegare realmente quali sono i compiti della Pubblica amministrazione nonché le opportunità di crescita professionale che è possibile trovare all’interno dell’ente pubblico. Lo abbiamo fatto con alcuni spot nel corso del 2024 e continueremo questa azione in futuro facendo ricorso alla formazione continua. Quest’ultima permetterà ai potenziali nuovi dipendenti di entrare in contatto con la nostra realtà e di far crescere chi già lavora nella Pubblica amministrazione”.