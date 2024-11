Ancora in sofferenza la manifattura in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO . Una decisa flessione delle vendite pesa sulla manifattura della provincia di Udine, che anche nel terzo trimestre del 2024 mostra segni di debolezza. La produzione industriale, infatti, è diminuita dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è crollata dell’8,2% a confronto con il secondo trimestre 2024. Emerge dall’indagine dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine.

Al calo tendenziale ha contribuito la decisa flessione delle vendite in Italia, -5,6%, superiore a quelle all’estero, -2,3%. E non fanno ben sperare le attese delle imprese: il 63% ritiene che la produzione nei prossimi mesi resterà stabile e il 32% si aspetta una contrazione. Gli ordini nel terzo trimestre risultano in diminuzione del 4,6% rispetto allo scorso anno, mentre l’occupazione è stabile.

Quanto ai singoli comparti, gli andamenti sono complessivamente negativi. La variazione congiunturale segna in particolare -16% per le cartarie, -11,6% per la siderurgia, -9,6% per legno e mobile, -7,2% per la chimica.

Sulle ragioni di questo andamento si sofferma il direttore generale di Confindustria Udine Michele Nencioni, indicando il costo del gas naturale tre volte superiore a quello del 2019, la crisi della Germania in quanto principale partner commerciale delle imprese friulane e poi le tappe troppo ravvicinare delle normative sul Green Deal, con costi a carico di imprese e famiglie.

“Senza industria non c’è sviluppo e lavoro – commenta Nencioni – perché verrebbe meno la componente più vitale dell’economia. È quindi necessaria una visione, sia a livello nazionale che regionale, all’interno di una coerente cornice europea per il rilancio della competitività ispirata al cosiddetto Piano Draghi. Una visione prospettica – conclude – che dovrà includere anche il nucleare di nuova generazione”.