Ancora un premio per la Cantina Produttori Cormòns

Nuovo premio per la Cantina Produttori che, alla terza selezione “Calici di Ribolla”, organizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con Assoenologi, Unidoc, Assosommelier e Sorsi e Percorsi, ha vinto con un proprio vino mosso. La Ribolla gialla spumante brut è risultata, infatti, vincitrice della categoria “Ribolla gialla spumante Metodo Charmat” con quasi 89 punti su 100.

Così, lo scorso sabato nella sala consiliare di Palazzo Rota a San Vito, dopo la premiazione “Oro nel calice”, il presidente della Cantina Filippo Bregant ha potuto presentare l’azienda e raccontare le peculiarità del territorio cormonese ed è seguita una degustazione della bollicina vincitrice, guidata dalla sommelier Maria Teresa Gasparet, co-organizzatrice dell’evento. I premi alle cantine vincitrici sono stati consegnati da Denis Giorgiutti per Assoenologi e da Antonio Deganutti per Città del Vino Friuli Venezia Giulia.