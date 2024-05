Andrea Illy, master del caffè, formazione di più alto profilo

“Siamo giunti alla XIII edizione con 24 studenti di 18 nazionalità; e sono più di 300 gli studenti formati dalla prima edizione e quindi sono ormai capillarmente presenti nel mondo, nell’economia del caffè sia per Paesi produttori che per Paesi consumatori.

Siamo convinti che questa sia l’iniziativa formativa forse di più alto profilo specifica sul caffè, iniziativa che dà un contributo allo sviluppo di filiera sostenibile soprattutto in chiave di adattamento alla grande minaccia del cambiamento climatico ma in generale alla competitività del caffè”.

Lo ha detto Andrea Illy presidente della illycaffè, al termine della presentazione del XIII master in economia e scienza del caffè. Oggi il master comincia in presenza, dopo alcuni mesi in cui le lezioni si sono tenute da remoto.