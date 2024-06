Andrea Maestrello riconfermato presidente degli ambulanti di Confcommercio

Nella stagione dei rinnovi dei gruppi, Confcommercio Fiva, il sindacato degli ambulanti, comunica la riconferma di Andrea Maestrello alla presidenza. Maestrello, che guida anche gli ambulanti di Pordenone aderenti a Confcommercio, avrà come vice l’udinese Cristiano Zabeo in un consiglio composto anche da Lucia Bertossi, sempre per Udine, e Federico Franco Corda, per Trieste. All’incontro era presente, tra gli altri, il presidente regionale di Confcommercio Gianluca Madriz.

«Il nostro obiettivo per il prossimo mandato – spiega Maestrello – sarà quello del lavoro in continuità, con particolare attenzione alla direttiva Bolkestein, che apre la questione delle gare in vari comuni del Friuli Venezia Giulia per l’assegnazione delle concessioni di posteggio. Quello che conta saranno i criteri di queste gare e rimaniamo dunque in attesa di un chiarimento dalla Conferenza Stato-Regioni. Altro punto su cui ci impegneremo, in un costante confronto con le istituzioni, sarà lo snellimento della burocrazia».