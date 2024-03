Andrew Parsons ha incontrato i dipendenti di Milano Cortina 2026 e di Allianz Italia

A poche settimane dalle celebrazioni per il -2 anni ai Giochi Paralimpici Invernali del 2026, Milano Cortina 2026 e Allianz Italia hanno incontrato, presso l’iconica sede milanese del partner assicurativo mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico, un ospite d’eccezione: Andrew Parsons, Presidente del Comitato Internazionale Paralimpico.

Il Presidente IPC nella sede della Fondazione Milano Cortina 2026

Un pomeriggio all’insegna delle emozioni dello sport, ma anche dei valori e della legacy che le Paralimpiadi possono lasciare al mondo intero e al Paese ospitante. Dopo la prima edizione dei Giochi Paralimpici di Roma 1960, infatti, il Movimento Paralimpico Internazionale ha visto una crescita inarrestabile di uno dei più importanti eventi sportivi al mondo. Ad accogliere il Presidente Parsons nella sua visita in Italia c’erano il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico e Vicepresidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Luca Pancalli, il CEO di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, e Simone Salerni, Deputy General Manager of Allianz Italy Insurance Products P&C and Claims.

L’opportunità di Milano Cortina 2026

Andrew Parsons, Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), ha dichiarato: “È stato assolutamente fantastico incontrare e confrontarsi con i membri del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, la cui passione e dedizione per realizzare grandi Giochi è assolutamente di prima classe. I Giochi qui rappresentano una grande opportunità per unire il pubblico attorno al Team Paralimpico Italiano e promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, dimostrando che il cambiamento inizia con lo sport”.

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno tra il 6 e il 15 marzo del 2026 tra Milano, Cortina d’Ampezzo, Verona e la Val di Fiemme. I migliori atleti Paralimpici di tutto il mondo gareggeranno in 6 sport: Para Ice Hockey, Para Alpine Skiing, Para Snowboard, Wheelchair Curling, Para Biathlon e Para Cross Country Skiing.