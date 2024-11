Anniversario del Consorzio Collio a Villa Attems di Lucinico

Una grande festa dedicata ai veri Protagonisti del Collio in cui hanno trovato spazio Produttori, Collaboratori, Sommelier ed appassionati di questo territorio così unico. Il pubblico, accorso numeroso – si contano oltre 200 ingressI – ha affollato Villa Attems trovando ad accoglierlo oltre 100 etichette delle diverse tipologie della DOC Collio.

Ribolla Gialla, Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Friulano, Malvasia, Sauvignon, Collio Bianco e per finire alcuni vini rossi. Ognuno ha trovato nei vini proposti dalle oltre 70 aziende coinvolte, il giusto calice per il brindisi ai 60 anni del Consorzio.

L’evento dedicato al pubblico, andato in sold out in pochi giorni, ha riscosso grande successo.

Alle 19.30 la serata è proseguita con l’ingresso delle aziende produttrici, istituzioni, collaboratori vicini al Consorzio, il nuovo lancio del “corto” celebrativo in cui la protagonista, Zita Fusco attrice e presentatrice della serata, compie un viaggio sul territorio, scoprendone bellezze e particolarità.

Non sono mancati gli interventi istituzionali del Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio David Buzzinelli, del Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia Pierluigi Medeot, del Presidente della Comunità del Collio Roberto Felcaro e del Consigliere regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Diego Bernardis.

Non solo vino però alla Festa del Collio!

Gli chef del territorio, da sempre legati al Consorzio, hanno presentato le loro specialità: Chiara Canzoneri – La Chincaglieria Gastronomica, Fares Issa – Ristorante Ro’, Marco Boccotti – Locanda Orologio, CristianNardulli – Taverna sul Collio.

“Ci sembrava giusto” afferma la direttrice del Consorzio Tutela Vini Collio, Lavinia Zamaro “terminare l’anno di celebrazioni di questo Anniversario con una Festa dedicata a tutti coloro che lo vivono quotidianamente. Dai Produttori, in prima battuta, ai collaboratori del Consorzio e a tutti coloro che da sempre ci sono vicini, come i Sommelier Ais, i Consorzi di Tutela Formaggio Montasio DOP e del Prosciutto di San Daniele DOP. L’entusiasmo che ci ha circondato in questa occasione ci spinge ad immaginare altri momenti di condivisione già nel corso del prossimo anno ”.

A concludere tutti i festeggiamenti, ma ad aprire un nuovo progetto del Consorzio, è stata la presentazione del libro celebrativo “Collio. 60 Anni di Storia fra Vino e Territorio”, commissionato a Bubble’s Italia con i testi di Andrea Zanfi, Stefano Cosma e immagini di Marco Tortato. L’opera, in fase di stampa, verrà presto presentata a Milano e Roma e distribuita a partire da metà dicembre.

“Siamo felici di aver festeggiato con amici e collaboratori questo importante traguardo”, conclude il Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio, David Buzzinelli – “ siamo soprattutto orgogliosi del clima di unità che abbiamo respirato nel corso della serata, che ci porta a credere di poter fare ancora di più e sempre meglio per la valorizzazione e promozione di questo nostro fantastico territorio e dei suoi vini”.