ANP: Gervasutti nuovo presidente regionale

Il Congresso regionale di Associazione nazionale presidi ha eletto oggi Luca Gervasutti nuovo presidente. Gervasutti, dirigente scolastico del Liceo classico Stellini di Udine, succede a Teresa Tassan Viol, che ha guidato per nove anni il sindacato più rappresentativo dei Presidi.

Al congresso erano presenti tutti i delegati eletti nelle assemblee territoriali e i rinnovati Presidenti provinciali dell’associazione: Maria Elisabetta Giannuzzi (provincia di Udine), Maria Lidia Filipetto (provincia di Pordenone) e Monica De Carolis (province di Trieste e Gorizia). Nella relazione del nuovo presidente regionale e nel corso del dibattito sono stati affrontati i temi che caratterizzano l’attuale situazione della scuola e le linee di indirizzo su cui si svilupperà il lavoro dell’associazione nel prossimo quadriennio. Gervasutti ha evidenziato che “appare sempre più urgente una profonda trasformazione del nostro sistema educativo, non più idoneo a sostenere le necessità formative delle nuove generazioni: messo alle spalle il periodo buio della pandemia, la scuola sta correndo il rischio di rivelarsi, suo malgrado, un luogo in cui si coltivano e alimentano situazioni di disagio e per questo ha sollecitato i dirigenti scolastici a promuovere una trasformazione profonda nella metodologia educativa, orientandola verso una effettiva personalizzazione dei percorsi di apprendimento, adottando una valutazione autenticamente orientata alla formazione degli studenti, ridefinendo gli obiettivi per lo sviluppo delle competenze e integrando nell’attività didattica in modo consapevole e proficuo le opportunità del digitale e dell’Intelligenza Artificiale, che promette di rivoluzionare tutti gli ambiti della nostra vita”.

Per quanto riguarda i punti salienti che caratterizzeranno la sua azione di presidente regionale, Gervasutti ha fatto riferimento ai servizi ai soci, ai rapporti con l’Ufficio Scolastico e con l’amministrazione regionale, e alla centralità della comunicazione sociale. L’ampiezza degli ambiti da presidiare sarà fronteggiata con un allargamento dello staff regionale, in cui il nuovo presidente di ANP farà ricorso a energie nuove, accanto a competenze consolidate.

Nel corso del congresso, svoltosi nell’Aula Magna del Liceo Stellini, la presidente uscente Tassan Viol ha presentato una sintesi del lavoro svolto nel suo mandato, in un periodo di particolare complessità, mettendo in evidenza i problemi più urgenti che il mondo della scuola vive e le diverse azioni promosse da ANP, sia a livello locale che nazionale, per supportare in modo puntuale ed efficace i Presidi nella loro responsabilità professionale. Tassan Viol ha infine ricordato che l’adesione all’associazione in Friuli Venezia Giulia è tra le più rilevanti riscontrate nel panorama nazionale, a conferma dell’efficace lavoro di squadra prodotto dalla struttura della nostra regionale.