Antonio Paoletti confermato vicepresidente vicario di Unioncamere

Antonio Paoletti, è stato confermato Vicepresidente vicario dell’Unioncamere nazionale. Presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Paoletti, indicato quale referente del mondo Confcommercio dal Presidente Carlo Sangalli, sarà per un secondo mandato il numero 2 del sistema camerale italiano, a fianco del presidente di Unioncamere, Andrea Prete, espresso dalla Confindustria italiana.

“Ringrazio il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, per avermi proposto per questo importante ruolo e il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, e tutta la squadra di governo dell’Unione delle Camere di commercio italiane per la fiducia accordata. Da parte mia continuerò ad impegnarmi nell’interesse del Sistema camerale e delle imprese del nostro Paese. L’incarico di Vicepresidente vicario di Unioncamere è una importante attestazione alla realtà camerale regionale e della Venezia Giulia in particolare. Siamo attesi a gradi sfide e alla necessità di una crescente informazione e comunicazione alle imprese di quanto gli Enti camerali stanno lavorando al loro fianco a tutti i livelli, proprio per consentire e promuovere un maggiore utilizzo dei servizi offerti alle imprenditrici e agli imprenditori italiani”.