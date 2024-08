Anziano “salta” la curva, l’auto finisce contro una casa

Stava percorrendo via Borgo Leone, la strada che da Arzene conduce a Domanins di San Giorgio della Richinvelda, quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Spilimbergo, un uomo di 70 anni di Casarsa ha perso il controllo della sua auto.

All’altezza di una curva, dopo aver divelto un palo della luce, alle 15 di oggi è finito contro il muro di recinzione di una casa per terminare la corsa contro l’abitazione stessa. Dove, poco prima, erano entrati alcuni bambini con la loro mamma che si trovavano in piscina. L’auto si è fermata a soli cinque metri dalla stessa.

Non si è esclude che l’anziano sia stato colto da malore, dal momento che sull’asfalto non c’erano segni di frenata.

Soccorso da personale del 118 e dei vigili del fuoco, l’automobilista è stato elitrasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine.