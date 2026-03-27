Anzil, 400mila euro per catalogare collezioni museali

“Con uno stanziamento di 400mila euro rafforziamo in modo concreto la tutela, la valorizzazione e la catalogazione delle collezioni museali del Friuli Venezia Giulia custodite nei nostri musei e nei poli specializzati per la conservazione del patrimonio audiovisivo. Si tratta di un intervento strategico che consente di preservare la memoria storica del territorio e di renderla accessibile alle comunità e agli studiosi, anche attraverso strumenti digitali avanzati”.



Lo ha dichiarato oggi il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, a margine dell’approvazione da parte della Giunta regionale del bando per la concessione di contributi destinati alla catalogazione delle collezioni museali.

Il bando è rivolto ai Comuni proprietari o gestori di musei, agli enti riconosciuti come poli di riferimento regionale per la ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia e alle istituzioni museali pubbliche e private i cui musei abbiano almeno 20 ore settimanali di apertura al pubblico.

I contributi finanziano attività di catalogazione, inserimento e aggiornamento delle schede nel Sistema informativo regionale del patrimonio culturale (Sirpac-Fvg), nonché il riversamento di dati già esistenti.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via Pec, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, dal 27 aprile al 26 maggio 2026. Il procedimento è a sportello e i decreti di concessione saranno emanati entro il 26 agosto 2026.

Il contributo copre fino al 90% della spesa ammissibile, con un minimo di 5mila euro e un massimo di 90mila euro per progetto.