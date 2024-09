Anzil, 777mila euro per manifestazioni a enti e associazioni

“Investiamo ulteriori 777mila euro per finanziare, scorrendo le graduatorie, le manifestazioni sportive.Per le discipline olimpiche riusciamo a passare dalla posizione 145 alla 245, con 100 manifestazioni in più che vengono sovvenzionate, quindi tutte quelle che erano finanziabili. Possiamo scorrere, inoltre, anche una decina di richieste pervenute per manifestazioni organizzate dagli Enti di promozione sportiva e per gli eventi che rientrano nelle Discipline sportive associate”.

A darne notizia, quest’oggi, è il vicepresidente con delega allo Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, che ha portato la tematica all’attenzione della Giunta: l’Esecutivo ha approvato la specifica delibera.

È stato dato il via libera, così, alla ripartizione dell’ulteriore stanziamento disposto con la Legge regionale 7 del 2024, che ammonta a 777.531 euro circa.

Queste le percentuali di ripartizione dello stanziamento dei fondi: l’88% circa va al finanziamento delle manifestazioni sportive rientranti nelle discipline olimpiche e l’11% circa va al finanziamento delle manifestazioni sportive rientranti nelle Discipline sportive associate (Dsa) e delle manifestazioni degli Enti di promozione sportiva (Eps).

Lo stanziamento viene ripartito in questo modo: 689.815 euro circa a favore delle manifestazioni rientranti nelle discipline olimpiche e 87.716 euro circa a favore delle manifestazioni rientranti nelle Dsa e delle Eps.