Anzil: “Bello quando arte approda in osteria”

“La mostra ‘Venezia anche… fotograficamente’ ha molti meriti, ma uno su tutti: quello di portare l’arte in un’osteria di paese, in questo caso una delle più antiche di Pocenia, e di far sì che un luogo di ritrovo abituale offra l’opportunità alla persone di discutere di forme espressive e di confrontarsi su visioni culturali”.

Lo ha affermato il vicegovernatore Mario Anzil che oggi ha visitato l’esposizione fotografica di Rudy Barborini nel locale gestito dalla famiglia Zuliani.

“Un bar può essere luogo inaspettato per incontrare una mostra d’arte, e questo è il bello, perché si innesca con questo tipo di allestimenti un meccanismo virtuoso di curiosità tra gli avventori”, ha rilevato Anzil. Il vicegovernatore si è complimentato con il titolare dell’osteria Isidoro Zuliani e ha manifestato apprezzamento per Barborini, originario di Pocenia ma vissuto a lungo a Venezia. “Della città lagunare – così Anzil – il fotografo ha saputo cogliere luoghi e attimi e inanellarli in una sequenza di immagini che dà vita per il visitatore a un vero e proprio viaggio”. All’inaugurazione è intervenuta anche Debora Furlan, sindaco di Pocenia.