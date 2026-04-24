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Anzil, finanziate tutte manifestazioni sportive 2026 ammesse contributo

A fronte di uno stanziamento di 1,3 milioni di euro per le manifestazioni locali, sono state finanziate tutte le 135 domande ammissibili per un importo complessivo di 679.273 euro, con un avanzo di 620.727 euro
Redazione
Autore: Redazione

“Tutte le manifestazioni sportive per l’annualità 2026 per le quali è stata presentata domanda e che sono risultate ammissibili saranno finanziate”.

Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, dopo l’approvazione da parte della Giunta del provvedimento che interviene sulla programmazione delle risorse relative ai bandi 2026 per il sostegno alle manifestazioni sportive, prevedendo la riallocazione dei fondi non utilizzati per le iniziative locali a favore di quelle nazionali e internazionali.

Nel dettaglio, a fronte di uno stanziamento di 1,3 milioni di euro per le manifestazioni locali, sono state finanziate tutte le 135 domande ammissibili per un importo complessivo di 679.273 euro, con un avanzo di 620.727 euro. Tali risorse vengono ora utilizzate per integrare il finanziamento delle manifestazioni nazionali e internazionali, inizialmente sostenute con 2,41 milioni di euro.

“Il trasferimento di queste risorse ci consentirà di scorrere integralmente la graduatoria delle manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, che presentavano un fabbisogno superiore allo stanziamento iniziale. In questo modo garantiamo piena copertura a tutte le iniziative”.

Le risorse inizialmente stanziate per quel tipo di eventi avevano permesso il finanziamento di 111 progetti sui 152 ammessi. “Con l’integrazione di 618.984 euro, ovvero l’importo necessario a coprire l’intero fabbisogno degli eventi, è ora possibile finanziare tutte le istanze – ha precisato Anzil -. Complessivamente, il sostegno regionale alle manifestazioni sportive per il 2026 è di 3,7 milioni di euro, confermando l’impegno dell’Amministrazione a favore del sistema sportivo e della promozione del territorio”.

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