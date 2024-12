Anzil, Fvg alla fiera di Roma per sostenere editoria locale

“Partecipare alla fiera di Roma, così come avevamo già fatto con il Salone del Libro di Torino e la Buchmesse di Francoforte, è per la nostra Regione un’opportunità per sottolineare l’importanza di sostenere il settore editoriale regionale e locale, che rappresenta un patrimonio culturale fondamentale per il nostro territorio e l’Italia intera”.

Così il vicegovernatore con delega alla Cultura e sport Mario Anzil ha annunciato la presenza di uno stand del Friuli Venezia Giulia alla Fiera “Più libri più liberi”, la vetrina nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dal 2002 dall’Associazione italiana editori e che si svolge nella capitale a cadenza annuale ogni mese di dicembre.

Dal 4 all’8 dicembre, nello stand della Regione presso il Convention Center “La Nuvola”, saranno presenti i piccoli e medi editori: Associazione Scrittori Fvg, Independent Legions, Edizioni Braitan, Italo Svevo, Edizioni Segno Srl, Vintage Edizioni Srls, Gaspari Editore. Lo spazio regionale verrà curato dalla Direzione centrale cultura e sport con la collaborazione di PromoTurismoFVG.

“La lettura è uno strumento di crescita, di inclusione e di partecipazione attiva nella vita culturale della nostra società e chi la promuove svolge un ruolo fondamentale per tutti” ha detto Anzil, ricordando che “l’Amministrazione regionale sostiene in modo concreto l’attività di promozione della lettura, promuovendo importanti progetti come, ad esempio, il programma Leggiamo 0-18, che mira a favorire la lettura tra i più giovani, stimolando il loro sviluppo cognitivo e culturale, e Pordenonelegge, una manifestazione di grande prestigio che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nel panorama culturale nazionale, contribuendo a rendere il Friuli Venezia Giulia un centro di cultura e di promozione letteraria”.

Nell’agenda della Fiera dedicata agli incontri con gli autori, sono stati organizzati anche, in collaborazione con Pordenonelegge, due momenti di incontro con due autori significativi per la Regione.

Sabato 7 dicembre alle 14 in Sala Marte si terrà l’incontro su “La viandanza in Friuli Venezia Giulia, un racconto di luoghi aspri e magnifici” con Luigi Nacci e Gianmaria Nerli; mentre domenica 8 alle 10.30 in Sala Sirio l’incontro “Dopo Pasolini. La poesia in Friuli Venezia Giulia” metterà a confronto Roberto Cescon, Claudio Damiani e Paolo Febbraro.

Dagli ultimi dati Istat 2023 il Friuli Venezia Giulia è al sesto posto nella graduatoria delle Regioni e Province autonome con una percentuale del 48,01%, rispetto a un campione composto da persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi (per 100 persone con le stesse caratteristiche), mentre è al secondo posto nella lettura di giornali e riviste con una percentuale del 50%.

La fiera romana coinvolge ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo, con l’occasione di vendere e acquistare diritti. In cinque giorni sono programmati oltre 650 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore.