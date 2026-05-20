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Ape Fvg: consegna certificato CasaClima a un edificio ATER

A Udine, in via Eritrea. Si aggiunge agli oltre 600 già certificati in regione
Redazione
Autore: Redazione

“Rigenerare case, restituire comunità: via Eritrea tra sostenibilità e memoria condivisa” è l’evento organizzato dall’ATER,che si terrà giovedì 21 maggio, dalle ore 09.30 alle 12.00, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026.

Il progetto di rigenerazione sostenibile urbana promosso da Ater Udine, in via Eritrea, integra trasformazione edilizia e partecipazione degli abitanti mettendo in relazione la sostenibilità ambientale e la dimensione sociale dell’abitare. L’evento si svolgerà in forma di passeggiata narrativa all’interno del cortile, con un percorso articolato in tappe tematiche, durante le quali si alterneranno momenti di racconto, testimonianza e restituzione progettuale e del percorso partecipato che ha portato alla realizzazione dell’immobile, con il coinvolgimento diretto di residenti, studenti e realtà associative del territorio.

In questo contesto, l’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia (Ape Fvg) consegnerà la targhetta CasaClima per l’edifico ATER di via Eritrea. Il riconoscimento arriva al termine del percorso di certificazione CasaClima che ha accompagnato tutte le fasi del processo edilizio, dal progetto al cantiere, e che attesta il basso fabbisogno energetico dell’edificio (solo 16 kWh/mq per anno).

Una CasaClima, infatti, è caratterizzata dalle ottime prestazioni energetiche e permette di risparmiare sui costi di riscaldamento e raffrescamento e che garantisce il comfort all’interno. Tra le sue peculiarità ci sono un involucro edilizio ben isolato, a tenuta all’aria e senza ponti termici, con un’impiantistica innovativa che permette di sfruttare al massimo l’energia rinnovabile. In via Eritrea, questo si concretizza in una costruzione tradizionale in laterocemento, isolata con cappotto, con serramenti ad alte prestazioni e con pompa di calore alimentata anche dal fotovoltaico installato sul tetto, curando i dettagli dal punto di vista energetico e della tenuta all’aria. Qui gli assegnatari degli alloggi troveranno appartamenti confortevoli e bollette leggere.

In Friuli VG ci sono più di 600 edifici certificati CasaClima da Ape Fvg, tra cui più di 400 case singole e 130 plurifamiliari, ma non mancano gli edifici pubblici come le scuole. Il protocollo di certificazione è volontario, e chi lo sceglie trova trasparenza e qualità edilizia.

L’evento è organizzato da Ater di Udine, Comune di Udine, Ape Fvg, Consiglio di quartiere partecipato 2, Udine solidale Anteas Odv, Comunità Piergiorgio Onlus, Fondazione Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja, Parrocchia.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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