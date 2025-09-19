  • Aiello del Friuli
Economia

Ape Fvg. Energy Awards Fvg 2025: imprese. Svelati i vincitori, a Udine, martedì 23 settembre

Il premio, giunto alla quinta edizione, è rivolto appunto alle aziende regionali di qualsiasi settore e grandezza, riconoscendo il loro ruolo fondamentale negli obiettivi di decarbonizzazione.
Redazione
Autore: Redazione

Martedì 23 settembre verranno premiate, a Udine, le aziende vincitrici degli Energy Awards Fvg 2025, il concorso promosso dall’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia per riconoscere l’impegno delle imprese più virtuose nel campo della sostenibilità energetica.

Il premio, giunto alla quinta edizione, viene aperto ad anni alterni alle Amministrazioni comunali e alle imprese del Friuli Venezia Giulia e, nel 2025, è rivolto appunto alle aziende regionali di qualsiasi settore e grandezza, riconoscendo il loro ruolo fondamentale negli obiettivi di decarbonizzazione.

La partecipazione al concorso, volontaria, prevedeva la compilazione di una check list da parte dei candidati. Sulla base di questa e delle evidenze a supporto, sono state stilate le graduatorie: oltre a designare l’azienda vincitrice degli Energy Awards Fvg 2025, che ha utilizzato in maniera più sostenibile l’energia in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, verranno assegnati anche i premi a sei categorie che rappresentano lediversedeclinazioni dell’impegno nell’uso intelligente dell’energia: efficienza energetica; uso di fonti rinnovabili; riduzione delle emissioni climalteranti; comunicazione; mobilità ed economia circolare.

I momenti di premiazione saranno alternati da interventi di approfondimento dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative per le imprese, tra cui le nuove opportunità costituite dalle CER termiche e le possibili applicazioni della fisica quantistica di Infineon Technologies.

L’edizione 2025 del concorso è organizzata con il supporto di Confindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico, Confartigianato Imprese Udine, Cna Fvg e in collaborazione con Fondazione Agrifood & Bioeconomy cluster Fvg (Io Sono Friuli Venezia Giulia), cluster Comet, cluster delle Tecnologie Digitali – Ditedi, Maritime Technology Cluster Fvg e Animaimpresa, che saranno presenti alla serata.

I vincitori dell’edizione 2025 degli Energy Awards FVG verranno svelati martedì 23 settembre, alle ore 17.00, nella Torre di Santa Maria (via Zanon 24) di Confindustria Udine, che patrocina la serata, e si concluderà con un aperitivo.

L’evento è aperto al pubblico, ma è necessaria la registrazione attraverso il form: https://forms.gle/nCjBZcCM4FtsvuDr6 o contattando Ape Fvg (0432 980332).

