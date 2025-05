Ape Fvg: opportunità e rischi dei contratti energetici degli Enti locali

Come scegliere e tenere sotto controllo le forniture di energia negli Enti locali? Cosa si nasconde dietro i contratti energetici? Ape Fvg, Agenzia per l’energia del Fvg, in collaborazione con Anci Fvg, ritenendo la materia di grande interesse e attualità, ha organizzato un convegno per spiegarlo: “Partenariato pubblico privato nella contrattualistica energetica degli Enti locali, opportunità e rischi legati ai contratti di servizio luce e servizio calore”, si terrà martedì 13 maggio a partire dalle ore 14.30 a Palmanova, nel Teatro Gustavo Modena (via Dante 18). Lo scopo dell’evento è fornire un supporto ai Comuni per una buona gestione dell’energia nell’Ente pubblico, a beneficio della collettività.

«Riteniamo che il primo passo verso l’efficienza nella gestione delle forniture di energia sia la consapevolezza dei propri consumi: conoscerli approfonditamente dà ai Comuni potere contrattuale», afferma il direttore dell’Agenzia, Matteo Mazzolini, che aggiunge: «Il quadro regolatorio italiano, così come lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP), possono essere complessi da interpretare o da applicare: per questo abbiamo invitato due relatori di grande professionalità ed esperienza che possano dare ai nostri Amministratori e tecnici locali risposte chiare». Si tratta di Laura Martiniello, professore ordinario di Economia Aziendale dell’Universitas Mercatorum di Roma e di David Vicario, esperto di Partenariato Pubblico Privato, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.«I Comuni sono chiamati a una gestione attenta delle risorse a loro disposizione, il tema dei costi dell’energia rappresenta oggi una delle principali preoccupazioni per gli Amministratori pubblici. Gli strumenti e le soluzioni che vengono offerti ai Comuni per operare concrete politiche di risparmio sono molteplici e variegati, ma il rapporto tra costi e benefici necessita un’analisi attenta e approfondita; il convegno promosso assieme ad Ape Fvg si propone di fornire agli Amministratori idonei strumenti di valutazione che possono consentire scelte oculate, utili e ragionevoli» commenta il segretario generale di Anci, Alessandro Fabbro.

L’evento è rivolto a tecnici e Amministratori comunali a cui fornirà informazioni corrette e indipendenti per facilitare le scelte sulle forniture.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione: https://forms.gle/vY7sX2gY3PnBhMFM9 (oppure a partire dal sito: www.ape.fvg.it).