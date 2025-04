Ape Fvg: sportelli unici per le Comunità Energetiche Rinnovabili anche in Fvg con one-stop shop

Lo Sportello Energia Fvg di Ape Fvg cresce ancora: è entrato a far parte della rete di one-stop shopcreata da Renael (Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali) con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per supportare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

Gli sportelli unici sono punti operativi aperti al pubblico, a supporto dei territori sulle energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo alle Cer. Lo strumento è pensato per affiancare Regioni, Comuni, cittadini, Pubbliche Amministrazioni e imprese, offrendo una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per orientarsi con efficacia nel percorso verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.

In Friuli Venezia Giulia, lo Sportello Energia Fvg, gestito da Ape Fvg, è attivo dal 2017 e, ad oggi, ha erogato più di 5.800 consulenze gratuite sugli incentivi per l’efficienza energetica, sia con appuntamenti in presenza che rispondendo a quesiti telefonici o via email. Nel corso dell’ultimo anno, le consulenze sono state ben 850 e ne hanno usufruito in prevalenza le famiglie che hanno potuto così fare le proprie scelte di efficientamento energetico con il supporto di un interlocutore informato e imparziale.