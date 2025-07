Aperte le immatricolazioni all’Università di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Al via oggi le immatricolazioni all’Università di Udine per l’anno accademico 2025-2026 e non mancano le novità. Tra gli 82 i corsi di studio, di cui 42 corsi di laurea triennali e 37 di laurea magistrale con 3 a ciclo unico, ne spicca uno nuovo interamente in lingua inglese, “Management & business analytics” nonché due rinnovati, la triennale “Tecnologie digitali e comunicazione per le industrie creative” e la magistrale in “Ingegneria ambientale per la resilienza territoriale”.

Attenzione particolare anche alle Capitali culturali, Go 2025 e Pordenone 2027.

In tutto gli investimenti nelle quattro sedi di Uniud ammontano a circa 47 milioni di euro. Buone notizie anche sul fronte tasse, invariate e con iscrizione gratuita fino a 30 mila euro di Isee.