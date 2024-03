Appalti: Amirante, emendamenti a ddl semplificano ulteriormente iter

“Il disegno di legge che abbiamo ulteriormente emendato oggi ha lo scopo di riuscire a mettere a terra molto velocemente i tanti fondi che sono a disposizione degli enti pubblici a partire dalla stessa Regione, ma anche dei Comuni e degli Edr, derivanti sia da risorse del Pnrr che da canali contributivi regionali”.

È il commento dell’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante al contenuto della delibera con cui la Giunta regionale ha approvato una serie di emendamenti al proprio disegno di legge numero 16 “Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio”.

“Il provvedimento legislativo si pone l’obiettivo di agevolare le amministrazioni pubbliche nella realizzazione degli interventi strategici in materia di appalti pubblici, edilizia, infrastrutture e gestione del territorio” ha detto Amirante specificando che “la norma va a uniformarsi al sistema nazionale e dà una risposta certa al territorio regionale, facendo leva sulla nostra specialità che ci consente, ad esempio, di intervenire sulla programmazione soprattutto in materia di appalti pubblici”.

Come ha spiegato ancora l’esponente dell’Esecutivo “il ddl è frutto di un lavoro di condivisione con le altre direzioni, in particolare Finanze, Risorse agroalimentari, Difesa ambiente, Sanità e Protezione civile per recepire alcune semplificazioni utili ad agevolare la loro attività. Allo stesso tempo, ci siamo confrontati con il Consiglio delle autonomie locali, con i Comuni e gli uffici tecnici per individuare una serie di dispositivi che stralcino impedimenti che derivano dal passato e non sono più attuali, per individuare nuove fattispecie in materia che semplifichino i tempi o specifichino ciò che è poco chiaro”.

Gli emendamenti proposti sono in tutto 32 e intervengono, tra l’altro, sui livelli di progettazione, sulla nuova figura del responsabile unico del progetto, sulla conformazione paesaggistica, sull’istituto della delegazione amministrativa “che viene allineato allo spirito del nuovo Codice appalti, ovvero a una prima importante fase di programmazione all’avvio del procedimento, fa seguire una forte semplificazione nella fase di progetto e realizzazione” ha chiosato Amirante.