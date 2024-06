Appalti: Amirante, Regione accompagnerà e formerà i Comuni su uso Bim

“La legge regionale 2/2024 rappresenta un intervento normativo fondamentale per la semplificazione e l’innovazione in materia di lavori pubblici. Tra le novità introdotte dalla legislazione nazionale e recepite dalla Regione vi è sicuramente l’adozione del BIM per la digitalizzazione della progettazione e delle procedure per opere pubbliche. La Regione, in collaborazione con Insiel e Anci, intende acquisire il software, metterlo a disposizione degli enti locali e accompagnarli nella formazione, attraverso ComPa”.



È questa una delle principali novità annunciate oggi dall’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che a Udine ha aperto i lavori del seminario “Costruire al tempo del nuovo codice dei contratti pubblici e del Pnrr”. L’evento era rivolto agli amministratori e agli uffici tecnici degli enti locali, nonché ai professionisti del settore.



Amirante, esprimendo soddisfazione per il vaglio positivo della LR 2/2024 da parte dello Stato, ha ricordato che “la premessa della norma regionale è stata l’analisi sulla difficoltà degli enti locali a spendere i fondi regionali, statali e del Pnrr per le opere pubbliche. Il 76,6% delle opere realizzate dagli enti locali riguarda importi inferiori ai 150mila euro. Ciò significa che vi è una oggettiva difficoltà dei Comuni nel realizzare le grandi opere. Quella della semplificazione è una delle risposte che la Regione ha inteso dare al territorio”.



Rispetto all’obbligo di ricorre alla digitalizzazione dei progetti con il BIM, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 per tutte le gare di valore superiore al milione di euro, l’assessore ha ribadito che “la Regione darà sostegno ai Comuni nella acquisizione della piattaforma per la progettazione BIM e la sua diffusione alle stazioni appaltanti e si farà carico anche della formazione, grazie alla stretta collaborazione con Anci e Insiel. L’obiettivo è quello di accelerare la fase progettuale delle opere pubbliche, dal momento che la parte realizzativa dell’opera occupa mediamente solo un quinto dell’intero iter”. Con lo stesso obiettivo “da settembre sarà operativo il sistema informatico Insiel per il deposito dei calcoli strutturali che contribuirà ad accelerare e uniformare le pratiche su tutto il territorio regionale”.



L’assessore ha voluto poi richiamare “la centralità che il nuovo Codice appalti statale ha voluto attribuire al principio di fiducia nei funzionari pubblici e negli amministratori pubblici rispetto al raggiungimento dei risultati. Questo ci conforta in alcune scelte anticipate dalla Regione per lavorare assieme ai Comuni e affiancarli nell’adozione delle principali novità”.



Già domani gli Enti locali riceveranno una prima circolare esplicativa della legge 2/2024 e il testo coordinato della legge regionale 14/2002 come emendata, una circolare sulle modifiche in materia di costruzione in zona sismica, una circolare sull’equo compenso professionale nei contratti pubblici, i facsimili di gara aggiornati.