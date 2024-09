Appalti ‘in house’ e responsabilità sociale d’impresa, Ceccarelli punta sulla certificazione

Quello della certificazione dei contratti di lavoro è un tema di sempre più rilevante attualità per tutte le imprese che si avvalgono di appalti endo-aziendali o “in house”, in quanto consente alle imprese di analizzare la regolarità della gestione degli stessi, evitando il rischio di incorrere in pesantissime sanzioni.

Ed è proprio nell’ottica dell’estensione della responsabilità sociale all’intera catena di fornitura che Ceccarelli Group, azienda friulana leader nel settore della logistica e dei trasporti, ha predisposto un protocollo di gestione dei propri fornitori di trasporto così da garantire la corretta gestione dei contratti di lavoro. Protocollo che poi è stato certificato dalla Fondazione Marco Biagi, ente di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università degli Studi di Modena.

Il convegno

Per analizzare nel dettaglio gli aspetti di questo argomento, Ceccarelli Group, insieme alla Commissione di Certificazione dell’Università di Padova, ha organizzato per domani, 27 settembre, alle 10 nella Sala Valduga della sede udinese della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, un convegno dal titolo “L’appalto Endo-aziendale, tra vecchi e nuovi rischi”.

Moderati dalla giornalista Elena Del Giudice, si confronteranno quindi membri di commissioni di certificazione, docenti universitari e ricercatori in materia, invitati a parlare dei rischi degli appalti endo-aziendali, del sistema sanzionatorio, con le eventuali conseguenze penali, civili, previdenziali e fiscali, nonché delle ultime novità al riguardo. Al tavolo dei relatori siederanno Andrea Sitzia, associato di Diritto del Lavoro all’Università degli Studi di Padova, e presidente della Commissione di Certificazione dello stesso ateneo, Alberto Russo, ricercatore in Diritto del Lavoro nella Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Enrico Burraco, avvocato del Foro di Padova, Livia Di Stefano, ricercatrice indipendente in Diritto del Lavoro e Francesca Limena, ricercatrice in Diritto del Lavoro all’Università di Padova e segretaria della Commissione di Certificazione.

Cosa prevede il protocollo

Il protocollo da poco sottoscritto anche da Ceccarelli Group, prevede tra gli altri un audit continuo sulla corretta applicazione del contratto di lavoro logistica e trasporti, un controllo della regolarità fiscale e contributiva dei fornitori, nonché una corretta gestione delle comunicazioni con i lavoratori,

La certificazione, anch’essa voluta dall’azienda friulana, è una procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere e ottenere da determinati soggetti, le Commissioni di certificazione, un accertamento sulla qualificazione del contratto (o come in questo caso del protocollo) volto a dare alle parti una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale da loro adottato.