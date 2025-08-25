Appello a ricostruzione post sisma, ‘si usi materiale ecologico’

Il Consorzio nazionale ricostruzione ecologica (Cnre) chiede alle istituzioni di abbandonare il calcestruzzo tradizionale per puntare su legno, terra cruda e paglia nelle ricostruzioni post-sisma. “I terremoti non si possono evitare, ma i crolli sì”, afferma il presidente Claudio Del Medico Fasano.

L’appello del Cnre arriva in un momento in cui diversi territori italiani, tra cui le Marche, sono ancora alle prese con la ricostruzione dopo eventi sismici. Il consorzio propone materiali naturali e tecniche ecocompatibili per edifici “leggeri, antisismici, energeticamente autonomi e realizzabili in tempi brevi”.

Tra le richieste specifiche: priorità ai progetti in legno lamellare e materiali a basso impatto, incentivi alla bioedilizia antisismica, coinvolgimento di imprese pubbliche e private. Il Cnre propone inoltre l’adozione di un “modello Friuli aggiornato con criteri ambientali” e l’apertura di tavoli tecnici permanenti presso gli uffici per la ricostruzione.

Il consorzio chiede infine il coinvolgimento del mondo accademico per formare figure professionali specializzate in edilizia ecologica e resiliente.