Approvato il bilancio 2024 di Pordenone Fiere

Si è tenuta oggi, nella Sala Consiglio del quartiere fieristico di Pordenone, l’Assemblea dei Soci di Pordenone Fiere, convocata per approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Erano presenti oltre al sindaco di Pordenone Alessandro Basso e altri sindaci del territorio, Silvano Pascolo in rappresentanza della CCIAA di Pordenone e Udine, tutto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai Soci presenti, che hanno anche deliberato – su proposta del Consiglio di Amministrazione – la destinazione dell’utile di esercizio, pari a 551.905 euro, al fondo di riserva straordinaria.

Una scelta legata ad importanti investimenti di riqualificazione del quartiere fieristico già programmati e necessario per il lancio di nuovi eventi.

I risultati economici confermano il trend positivo degli ultimi anni: il fatturato è cresciuto del 23% rispetto all’anno pari precedente (2924) e del 44% rispetto all’anno dispari (2023). La natura biennale di molte manifestazioni fieristiche organizzate da Pordenone Fiere determina fisiologiche oscillazioni nei dati annuali, ma il quadro complessivo evidenzia una solida crescita. Anche il margine operativo lordo ha segnato un incremento del 56% rispetto al 2023.

Negli anni pari, l’utile netto si conferma stabilmente attorno al mezzo milione di euro, mentre negli anni dispari tende ad avvicinarsi al pareggio, in linea con la programmazione fieristica.

Durante l’Assemblea, i Soci hanno espresso pieno apprezzamento per i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno e la professionalità dello staff di Pordenone Fiere. Soddisfazione è stata inoltre manifestata per il ricco calendario 2024, che prevede un’ampia varietà di manifestazioni tematiche e settoriali.

In chiusura, il Presidente ha fornito un aggiornamento sull’andamento del bilancio al 31 marzo 2025: i dati risultano superiori alle previsioni del budget approvato e lasciano ben sperare per un buon risultato anche nel 2025, nonostante si tratti di un anno dispari con minore concentrazione di eventi.

“Sono particolarmente soddisfatto per questo risultato economico-finanziario del 2024, che ci permette di guardare con serenità al futuro e programmare degli importanti investimenti e miglioramenti del quartiere fieristico” – dice Renato Pujatti – Presidente di Pordenone Fiere. “Mi unisco a tutti i soci per ringraziare per il lavoro svolto tutto lo staff di Pordenone Fiere, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale tutto, perché questi risultati si raggiungono solamente con dedizione, impegno e professionalità. Pordenone Fiere è la fiera non solo di Pordenone, ma di tutto il territorio e che tutte le iniziative messe in campo e il valore creato sono a beneficio del territorio stesso.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche per il successo della prima edizione della manifestazione 104_The Caregiving Expo, da poco conclusa, che ha riscosso un ottimo riscontro sia in termini organizzativi che di partecipazione.