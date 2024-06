Approvato il progetto di riqualificazione del Centro per l’Impiego di Pordenone

È stato approvato durante l’ultimo incontro di Giunta il progetto definitivo legato alla riqualificazione dell’immobile che sarà destinato a Centro per l’Impiego (CPI) di Pordenone. Il progetto è stato rivisto secondo le richieste formulate dalla Regione FVG, che sta aprendo questi Centri in tutto il territorio regionale e che impone specifici layout riguardo ad una omogenea e coordinata distribuzione di spazi e arredi interni.

L’attuale CPI di Pordenone è collocato in Borgo Sant’Antonio 23 in un immobile privato che, alla luce delle indicazioni attuative del Piano regionale, non risulta più idoneo a soddisfare le esigenze legate all’erogazione di tali servizi. Per questo il Comune ha individuato un altro immobile privato destinato a nuovo Centro per l’Impiego nei locali di via Giardini Cattaneo 4, spazio che ha acquistato nel settembre 2023 e che sarà poi dato in uso alla Regione secondo una convenzione approvata lo scorso aprile. Va ricordato che gli uffici del CPI sono gestiti dalla Regione con proprio personale e i Comuni hanno l’obbligo di mettere a disposizione un immobile adeguato, per la gestione del quale la Regione contribuisce al pagamento delle spese.

«Rispetto alla prima versione del progetto definitivo – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – la Regione ha richiesto di procedere con alcune sostanziali modifiche e integrazioni riguardanti la distribuzione interna dei locali: andranno rifatti tutti i controsoffitti e adeguati gli impianti elettrici e meccanici, installati pannelli fono assorbenti, sostituiti tutti gli impianti di illuminazione con lampade a led e la pavimentazione sarà realizzata in pvc. A seguito di questa revisione, il quadro economico è passato da 2,5 milioni di euro (coperti da finanziamento regionale rientrante nel PNRR) a poco più di 3 milioni 160 mila euro. L’aumento di 660 mila euro sarà coperto con fondi propri della Regione».

Secondo cronoprogramma, sono previsti ora l’espletamento del bando di gara e l’affidamento dei lavori con appalto integrato entro il 30 settembre 2024. Poi seguirà la redazione, entro dicembre l’approvazione del progetto esecutivo e, dopo la sua approvazione, inizieranno subito i lavori, il cui termine è previsto per luglio 2025.