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Approvato il progetto per il ponte sulla regionale 26

I lavori di straordinaria manutenzione sul ponte in località Bus del Colvera, a Frisanco, costeranno 2,65 milioni di euro
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

“Con il via libera al progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria del ponte in località Bus del Colvera, in Comune di Frisanco, per un valore di 2,65 milioni di euro, proseguiamo nel percorso strutturato di messa in sicurezza della rete viaria regionale, intervenendo in maniera puntuale su infrastrutture strategiche che presentano criticità legate all’età e alle mutate condizioni normative”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, annunciando l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio delle fasi operative dell’intervento sul ponte sul torrente Colvera, lungo la strada regionale 26 in Comune di Frisanco.

L’opera rappresenta un intervento prioritario nell’ambito del programma regionale di messa in sicurezza di ponti e viadotti, finanziato anche attraverso risorse statali destinate alla resilienza e all’adeguamento delle infrastrutture agli eventi atmosferici e all’usura.

“La sostituzione dell’impalcato del ponte sul Colvera – ha aggiunto Amirante – rappresenta un’azione concreta per garantire maggiore sicurezza agli utenti e continuità ai collegamenti territoriali, in un’area di particolare pregio ambientale e turistico. La Regione continua a investire con decisione su opere che coniugano sicurezza, resilienza e qualità infrastrutturale, a beneficio delle comunità locali e dell’intero sistema della mobilità regionale”.

L’investimento complessivo ammonta a 2,65 milioni di euro, di cui 650mila euro provenienti da fondi ministeriali e 2 milioni di euro da cofinanziamento regionale. Il ponte, lungo circa 31,5 metri, costituisce un collegamento essenziale tra i Comuni di Maniago e Frisanco e consente l’attraversamento della forra del torrente Colvera in un contesto infrastrutturale particolarmente delicato, in connessione diretta con le gallerie presenti lungo l’asse viario.

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