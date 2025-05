Approvato il Programma Sicurezza da 7,5 milioni

“Questo piano rappresenta un investimento strutturale, di 7,5 milioni di euro, senza precedenti a favore dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale, cui sono destinati fondi mirati per l’ammodernamento delle dotazioni, la formazione del personale e il rafforzamento della presenza sul territorio. Una parte importante degli investimenti, inoltre, è destinata a potenziare la vigilanza privata sussidiaria nei capoluoghi, nei grandi centri turistici e a bordo dei bus del Tpl”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio delle autonomie del Fvg (il parere favorevole è passato all’unanimità) del Programma Sicurezza 2025 già approvato in via preliminare dalla Giunta.

Rispondendo alle richieste di alcuni sindaci in merito al bando per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia comunale, l’assessore ha annunciato la pubblicazione dello stesso bando entro la fine di quest’anno. “Entro la fine del 2025 – ha assicurato Roberti – ci sarà la pubblicazione del corso-concorso unico regionale per l’assunzione di nuovi agenti per le Polizie comunali. Il bando sarà preceduto da un attento monitoraggio, Comune per Comune, dei fabbisogni dei diversi Copri di Polizia comunale cui seguirà la successiva redistribuzione del personale a seconda delle specifiche necessità”.

Illustrando poi il Piano triennale sicurezza, l’assessore ha spiegato: “Il Programma rappresenta un investimento strutturale a favore dei Corpi di Polizia locale, cui sono destinati fondi mirati per l’ammodernamento tecnologico delle sale operative comunali, la formazione del personale e il rafforzamento della presenza sul territorio anche attraverso incentivi alle forme associative tra Comuni. Vengono anche finanziati – ha aggiunto l’esponente della Giunta – progetti di sensibilizzazione su temi cruciali come le devianze giovanili, la violenza di genere o altre forme di criminalità che generano allarme sociale”.

Il Programma prevede anche interventi per potenziare le attività di vigilanza privata, in particolare nei comuni capoluogo, nei centri a forte vocazione turistica e a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. “La sicurezza – ha precisato l’assessore – è un diritto che va tutelato in ogni contesto, dalla piazza centrale delle nostre città ai bus che ogni giorno trasportano migliaia di cittadini e studenti. Vogliamo che ogni persona si senta protetta e sicura”.

Il piano triennale sarà attuato in stretta sinergia con gli enti locali e con tutti gli attori istituzionali coinvolti, per garantire interventi mirati, calibrati sulle reali esigenze del territorio.

“Quello approvato oggi – ha concluso Roberti – è un piano che guarda al futuro, ma che parte da un’esigenza molto concreta: dare risposte immediate e tangibili ai cittadini che chiedono sicurezza, prevenzione e presenza nelle nostre comunità”.