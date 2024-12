Approvato il nuovo regolamento sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità

“Con l’approvazione del nuovo regolamento sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, compiamo un passo avanti fondamentale per favorire l’inclusione lavorativa e rispondere alle necessità delle persone più vulnerabili nel nostro mercato del lavoro. Il regolamento introduce strumenti concreti e incentivi ampliati, garantendo opportunità sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro privati. Questo è un impegno che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assunto con determinazione, promuovendo una visione di occupazione sostenibile e inclusiva”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, su proposta della quale è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera sul nuovo regolamento che disciplina i criteri e le modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, recependo le nuove linee di indirizzo approvate a novembre. Rosolen ha anche reso noto che al nuovo regolamento farà seguito, nei primi mesi del 2025, il masterplan sulla disabilità, che si configura come un nuovo e unitario impianto programmatorio di intervento regionale per accompagnare nella formazione, nell’orientamento e nell’avvio al lavoro le persone con disabilità.

Il regolamento approvato in questi giorni aggiorna e sostituisce il precedente del 2020, ampliando il ventaglio di interventi per favorire l’occupazione inclusiva. Tra le principali novità figurano incentivi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, proroghe contrattuali e progetti di miglioramento delle condizioni lavorative per i disabili. In particolare, sono previste maggiorazioni per datori di lavoro non obbligati all’assunzione di persone con disabilità, rimborso totale delle indennità di tirocini extracurriculari e finanziamenti per progetti aziendali che prevedano inserimenti lavorativi.

Sono incentivate le assunzioni, anche temporanee, con l’obiettivo di agevolare l’ingresso stabile nel mondo del lavoro. L’attenzione è rivolta non solo alle imprese, ma anche al miglioramento delle condizioni lavorative e allo sviluppo di nuove competenze per i lavoratori”, ha sottolineato Rosolen, rimarcando che il nuovo regolamento rappresenta un cambio di passo per sostenere l’inclusione lavorativa e creare le condizioni per un mercato del lavoro regionale più equo e accessibile. I destinatari degli incentivi includono datori di lavoro privati, cooperative, enti del terzo settore e professionisti che operano sul territorio regionale, mentre i beneficiari finali sono i lavoratori con disabilità iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legge. Tra gli interventi finanziabili figurano la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, la rimozione di barriere architettoniche, l’adeguamento dei posti di lavoro per modalità agili e telelavoro, attività formative e iniziative di tutoraggio.