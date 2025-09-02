Aquileia, case e futuro: consegnati 16 nuovi alloggi in classe A4

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ad Aquileia, in via Roberto Costa, sono stati consegnati 16 nuovi alloggi di edilizia convenzionata. Si tratta di un complesso di quattro palazzine con appartamenti moderni, efficienti e luminosi. Le case sono dotate di impianti all’avanguardia per la massima efficienza energetica, rientrando nella classe A4. Hanno riscaldamento a pavimento e pompe di calore. L’intervento è costato circa 2,5 milioni di euro ed è stato finanziato con fondi regionali e risorse proprie dell’Ater Udine.

Il cantiere aveva preso il via nel 2020, ma il completamento dei lavori ha superato le difficoltà legate alla pandemia e all’aumento dei costi dei materiali.

La richiesta di alloggi a canone sostenibile è in forte aumento in Friuli Venezia Giulia. Solo in una settimana, il recente bando per la riqualificazione del patrimonio ha ricevuto quasi 400 domande. Un dato che conferma l’urgenza di sostenere la cosiddetta “fascia grigia” della popolazione: giovani, pensionati e famiglie con redditi medi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha sottolineato l’importanza di questi investimenti. “Il nostro obiettivo è che l’edilizia convenzionata diventi sempre più la destinazione dei nuovi interventi Ater”, ha dichiarato. In questo modo si può offrire “il primo alloggio e una base solida da cui iniziare” a molte giovani coppie con figli.