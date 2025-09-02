  • Aiello del Friuli
martedì 2 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Aquileia, case e futuro: consegnati 16 nuovi alloggi in classe A4
Rivoluzione nel trasporto marittimo: sarà la Regione a gestirlo
Cade mentre pulisce i vetri di casa, grave una donna di...
Fernetti, iniziati i lavori di asfaltatura del piazzale
Ok a intesa su utilizzo di droni per la Protezione Civile
Ciclismo tra storia e innovazione venerdì sera nell'oratorio di Passons
Udine, scritte imbrattano la vetrina del negozio Kobo Shop
Maltempo, allagamenti nel Pordenonese. Grosso albero cade a Sacile
Fondazione Dolomiti Unesco, Roberto Padrin nuovo presidente al posto di Stefano...
Minori non accompagnati, LegacoopSociali Fvg: "Fondamentali strutture di accoglienza con dimensioni..."
Aquileia, case e futuro: consegnati 16 nuovi alloggi in classe A4

Si tratta di un investimento di 2,5 milioni di euro che punta a sostenere in particolare le giovani coppie
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ad Aquileia, in via Roberto Costa, sono stati consegnati 16 nuovi alloggi di edilizia convenzionata. Si tratta di un complesso di quattro palazzine con appartamenti moderni, efficienti e luminosi. Le case sono dotate di impianti all'avanguardia per la massima efficienza energetica, rientrando nella classe A4. Hanno riscaldamento a pavimento e pompe di calore. L'intervento è costato circa 2,5 milioni di euro ed è stato finanziato con fondi regionali e risorse proprie dell'Ater Udine.

Il cantiere aveva preso il via nel 2020, ma il completamento dei lavori ha superato le difficoltà legate alla pandemia e all'aumento dei costi dei materiali.

La richiesta di alloggi a canone sostenibile è in forte aumento in Friuli Venezia Giulia. Solo in una settimana, il recente bando per la riqualificazione del patrimonio ha ricevuto quasi 400 domande. Un dato che conferma l'urgenza di sostenere la cosiddetta "fascia grigia" della popolazione: giovani, pensionati e famiglie con redditi medi.

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha sottolineato l'importanza di questi investimenti. "Il nostro obiettivo è che l'edilizia convenzionata diventi sempre più la destinazione dei nuovi interventi Ater", ha dichiarato. In questo modo si può offrire "il primo alloggio e una base solida da cui iniziare" a molte giovani coppie con figli.

