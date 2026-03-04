  • Aiello del Friuli
mercoledì 4 Marzo 2026
Economia

Aquileia, la Regione conferma il sostegno: 46 progetti per il sito Unesco

46 i progetti complessivi, già completati per il 32% e in fase di realizzazione per il 48%.
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sviluppo, tutela e nuove opportunità di crescita per uno dei luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia. Ad Aquileia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato il presidente Roberto Corciulo e i vertici della Fondazione pubblico-privata che gestisce il sito Unesco, confermando il sostegno economico della Regione sia attraverso il contributo annuale sia con iniziative specifiche.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati del Piano di gestione 2023-2028: 46 i progetti complessivi, già completati per il 32% e in fase di realizzazione per il 48%.

Numeri significativi anche sul fronte delle presenze: il sito Unesco di Aquileia nel 2025 ha registrato oltre 266 mila biglietti venduti e quasi 460 mila presenze nelle aree archeologiche.

Tra le scoperte più rilevanti emerse dagli scavi del Foro, il ritrovamento di un tesoretto di gioielli in oro e argento, nascosto tra il V e il VI secolo in un momento di pericolo.

Sul piano delle opere pubbliche, completato il restauro di Palazzo Brunner con il trasferimento degli uffici della Fondazione. In fase di ultimazione diversi interventi, tra cui il restauro delle botteghe, il nuovo campus con foresteria e la copertura del mosaico del tappeto fiorito. Di particolare rilievo, infine, il progetto di restauro del porto, del foro e dell’area delle Grandi Terme, per un valore complessivo di 15 milioni di euro.

L’obiettivo, ha sottolineato Fedriga, è continuare a valorizzare un patrimonio unico al mondo, coinvolgendo anche investitori privati nello sviluppo turistico e infrastrutturale dell’area.

