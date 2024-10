Archeo-sorveglianza: Amirante, Fvg prima Regione a erogare contributo

“L’Italia è uno degli Stati più evoluti a livello mondiale per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio storico, anche grazie a norme che attribuiscono la titolarità in capo allo Stato di beni archeologici rinvenuti durante attività di scavo a seguito di cantieri edili, anche se realizzati in proprietà private. Finora, il rovescio della medaglia è che il costo della sorveglianza archeologica da parte di professionisti del settore sia completamente a carico dei privati cittadini e degli enti locali che vedono anche allungare i tempi di conclusione dei cantieri”.

“A fronte di questa situazione mettiamo in campo una misura di supporto per privati cittadini ed enti locali per far fronte ai costi derivanti dall’obbligo di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri edili o di opere pubbliche. Un provvedimento che si può considerare apripista poiché, fino a oggi, è stato adottato unicamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano”.

A darne notizia è stata l’assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, in occasione di un incontro che si è tenuto nella sede di Udine della Regione con Raffaella Bortolin per l’Associazione nazionale archeologi – Sezione Fvg, Roberto Micheli per la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Il riferimento normativo è quello della Legge del 7 agosto 2024, articolo 5, commi 186-190.

“Le risorse messe a disposizione a bando sono pari a 200.000 euro – è entrata nel dettaglio l’assessore Amirante -, fino a un massimo di 10mila euro per ogni singola domanda. Si tratta di un’iniziativa innovativa che ha molteplici benefici: non va soltanto ad aiutare chi ha avviato un cantiere in una zona che ricade nel cosiddetto ‘rischio archeologico’, individuato nei piani comunali, ma promuove anche la conservazione e la valorizzazione del nostro territorio sotto il profilo storico e artistico, favorendo contestualmente una crescita culturale e andando a sviluppare pure un’importante consapevolezza rispetto alla tutela e allo studio di ciò che resta nel sottosuolo delle civiltà che ci hanno preceduto. Incentiva, inoltre, il cittadino e l’ente, rispetto all’esecuzione di indagini archeologiche propedeutiche, non sempre percepite come strumenti fondamentali per la conoscenza della storia del nostro passato”.

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata entro le ore 24:00 del 15 novembre 2024 per i soli interventi eseguiti durante il corso del 2024 o che saranno fatturati nel corso del 2024. La domanda deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] e deve contenere la comunicazione della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia dalla quale deriva l’obbligo di procedere alle indagini archeologiche con le relative prescrizioni.