L’architetto e l’industriale, la visione di Valle e Fantoni in mostra

Il rapporto che per lunghi anni coltivarono Gino Valle e Marco Fantoni andò ben oltre a quello che può normalmente nascere tra un architetto e un committente illuminato: fu un rapporto di profonda stima reciproca, di amicizia e di comune passione per il “bello” e per il “futuro”. Anche questo traspare negli elementi esposti nella mostra che Udine dedica a Valle in occasione dei cento anni dalla sua nascita e dei vent’anni dalla morte. All’esposizione, che sarà inaugurata giovedì 7 dicembre nei prestigiosi spazi di Casa Cavazzini e che sarà visitabile fino ad aprile, ha dato un importante contributo anche l’industria di Osoppo, sponsorizzando l’evento e realizzando le teche espositive (in pannelli di Mdf grezzo) su disegno originale dei curatori della mostra, ma soprattutto mettendo a disposizione materiali originali dell’opera dell’architetto friulano.

Tra i documenti in esposizione anche alcuni preziosi prospetti progettuali realizzati a mano dal grafico Alfredo Carnelutti, storico collaboratore di Valle, che in tempi ben lontani dall’Intelligenza Artificiale ha saputo tradurre le visioni architettoniche in vere opere d’arte.

“Il primo importante progetto su cui mio padre e Valle lavorarono assieme fu la collezione di mobili diventata icona del mondo ufficio, inizialmente commissionati dalla Rinascente e poi realizzati per la sede della Zanussi di Porcia – racconta Paolo Fantoni, attuale presidente del gruppo industriale -. Multipli fu una collezione rivoluzionaria, non soltanto perché utilizzava il taglio a 45 gradi dei piani, ma soprattutto perché per la prima volta aboliva qualsiasi gerarchia all’interno del personale: dirigenti e impiegati avevano tutti la stessa tipologia di arredi”.

Altre due pietre miliari nella carriera di Valle furono, negli Anni ’60, la realizzazione del piano urbanistico della zona industriale di Rivoli di Osoppo (Ziro), uno dei primi esempi a iniziativa privata da parte di imprenditori, e successivamente la progettazione dello stabilimento della stessa Fantoni. Anche in questo caso compì una piccola rivoluzione: il centro direzionale e l’ingresso, anziché sul fronte strada, furono concepiti al centro dell’area produttiva diventando il cuore del Campus, meta ancor oggi di numerosi gruppi di architetti che desiderano ammirarne le architetture.

“Credo che per Valle il nostro Campus abbia rappresentato una delle realizzazioni a cui rimase più affettivamente legato, ricordo che i sabato mattina veniva spesso a fotografare nuovi dettagli” conclude Paolo Fantoni, che aggiunge il fatto che dopo la morte dell’architetto, avvenuta nel 2003, il rapporto con lo studio Valle sia continuato fino ai giorni nostri con il figlio Pietro Valle, architetto lui stesso e parte del team di curatori della mostra dedicata al padre.