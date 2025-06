Area Terme Romane: approvato Piano Fattibilità Tecnico Economica da oltre 4 milioni

Un altro passo significativo verso la rigenerazione urbana e la valorizzazione ambientale di Monfalcone è stato compiuto con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per la bonifica dell’area delle Terme Romane. Il progetto riguarda un’area strategica collocata a sud-est del complesso termale, oggi inutilizzata e classificata dalla Regione Friuli Venezia Giulia come “sito orfano”.

Il piano, dal valore complessivo pari a 4.059.038,45 euro, sarà interamente finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Misura M2C4 – Investimento 3.4 “Bonifica del suolo dei siti orfani”. Si tratta di un intervento che interesserà una superficie di circa 40.000 metri quadrati, attualmente non accessibile.

«L’approvazione del Piano di Fattibilità rappresenta un risultato strategico per la nostra amministrazione – sottolinea il Sindaco Luca Fasan -. È il primo passo concreto verso la riqualificazione di un’area dal grande potenziale per lo sviluppo sostenibile della città. Il progetto ci consente di guardare al futuro con una visione chiara: restituire alla cittadinanza uno spazio oggi inutilizzato.»

Il progetto si articolerà in due lotti, il primo già finanziato, coprirà oltre il 70% dell’intera area. In questa prima fase si procederà alla messa in sicurezza dell’area e alla successiva realizzazione di un parco urbano attrezzato, che si integrerà con il vicino complesso termale. Le attività previste coinvolgeranno in particolare il suolo, in modo da garantire la piena sicurezza ambientale e l’idoneità alla futura fruizione da parte della popolazione.

«Siamo di fronte a un progetto strategico – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Tiziana Maioretto – che interviene concretamente sul riutilizzo di un’area attualmente chiusa e non accessibile. L’obiettivo è trasformarla in un parco pubblico sistemato a verde, in grado di rispondere alle esigenze di benessere e svago della cittadinanza. Il prossimo passo sarà ora l’approvazione del progetto esecutivo, cui seguiranno la procedura di gara e l’avvio dei lavori, previsto entro la fine dell’anno.»

I fondi sono stati assegnati al Comune di Monfalcone dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che attraverso la Direzione Ambiente ha partecipato ai tavoli di lavoro con il Ministero, definendo le aree da candidare al finanziamento. Sulla base del Piano Regionale delle Bonifiche e dei criteri previsti dal DM 269/2020, sono stati selezionati tre siti ritenuti prioritari, tra cui quello di Monfalcone. Complessivamente, i progetti ammessi a finanziamento ammontano a 9.659.038,45 euro, dei quali oltre 4 milioni saranno destinati al progetto monfalconese.

L’intervento rappresenta una concreta opportunità per la città di rigenerare un’area di grande valore, favorendo al contempo lo sviluppo di nuovi spazi verdi.