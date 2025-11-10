Arianna Zanetti nuova ceo e presidente di Hausbrandt Trieste

Arianna Zanetti è la nuova ceo e presidente di Hausbrandt Trieste 1892 spa. Succede al padre, Martino Zanetti. “Un passaggio di testimone che rappresenta molto più di un cambio generazionale: una staffetta nella quale si corre assieme con lo stesso spirito e la stessa visione per conseguire nuovi obiettivi nel retaggio dei risultati raggiunti sotto la guida di mio padre.

Un presente che valorizza il percorso compiuto e dà l’opportunità al futuro”, afferma la neo ceo e presidente. Obiettivi della nuova governance, riporta una nota, sono “agire con resilienza in un contesto globale in perenne evoluzione, assicurare gli standard di posizionamento e migliorare il welfare aziendale”. Il caffè rappresenta quasi l’80% del business di Hausbrandt Trieste 1892 spa, a cui si aggiungono la birra Theresianer, i vini Col Sandago e gli Champagne Martin des Orsyn, con una previsione di chiusura 2025 – conclude la nota – poco superiore ai 100 milioni di fatturato.