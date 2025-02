Arredo sostenibile, Its Academy Udine capofila di Erasmus+

Coinvolge quattro Istituti tecnologici superiori (ITS) di Italia, Lituania, Repubblica Ceca e Slovenia, con 50 studenti e docenti, e mira a sviluppare sistemi di arredo sostenibili il progetto internazionale che è parte del programma Erasmus+, con Its Academy Udine come capofila, e il supporto di Enaip Fvg. Avviato online a dicembre, il progetto entra ora nella sua fase in presenza, con un workshop da oggi al 21 febbraio, a partire dall’Italia, per proseguire poi negli altri Paesi.

Alla presentazione, oggi a Udine, sono intervenuti l’assessore comunale all’Istruzione, Università e Cultura Federico Pirone, la referente per l’innovazione didattica nell’ambito Arredo dell’ITS Academy Udine, Laura Squeraroli, e le rappresentanze degli istituti Kauno Kolegija (Lituania), Volyn Higher Vocational School (Repubblica Ceca) e Lesarska Šola Maribor (Slovenia).

I prossimi passaggi prevedono la prototipazione del progetto a Maribor, Slovenia, dal 10 al 14 marzo, con l’uso di tecnologie tradizionali, digitali e additive.

La fase finale, focalizzata sullo sviluppo della strategia di comunicazione, si terrà dal 12 al 16 maggio a Kaunas, in Lituania.

“La sfida di Udine è diventare un polo sempre più attrattivo per la formazione e il lavoro, dove innovazione e internazionalizzazione giocano un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani – ha dichiarato Pirone – L’evento di oggi segna anche l’apertura della nuova sede dell’Its Academy negli spazi dell’ex birreria Dormisch, riqualificati grazie all’impegno del Gruppo Danieli”.

Squeraroli ha sottolineato l’importanza del progetto per i giovani professionisti del design: “Il progetto, supportato da aziende del settore e cluster nazionali del legno-arredo coinvolgerà gli studenti in un processo progettuale basato sul design thinking”.

La sostenibilità sarà un elemento chiave, con prodotti progettati considerando l’intero ciclo di vita in un’ottica di economia circolare. Il percorso progettuale, di sei mesi, comprenderà fasi di ricerca, interviste agli stakeholder, analisi dei bisogni, brainstorming e prototipazione.