Arte e Libro all’Onu fa scuola di inclusione

I progetti dedicati alle persone con disabilità e in particolare all’inclusione lavorativa, frutto della quarantennale esperienza di Arte e Libro di Udine e della rete di relazioni creata con le imprese del territorio, sono sbarcati all’Onu di New York. Una delegazione della cooperativa udinese, capitanata dalla presidente Katia Mignogna, è stata invitata dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli a partecipare ad una sessione di lavori dedicata alla creatività legata al mondo della disabilità. La missione negli States, iniziata domenica, si è conclusa mercoledì.

Int. Katia Mignogna – Presidente Arte e Libro

La presidente di Arte e Libro pone l’accento sull’articolo 14 della Legge Biagi. “Un’azienda, obbligata all’assunzione di persone con disabilità, può affidare una commessa a una cooperativa sociale di tipo B, che le assume. È una convenzione tripartita con la Regione che porta benefici a tutti – evidenzia Mignogna. L’azienda rispetta gli obblighi della legge 68, la cooperativa sociale accoglie il lavoratore in un contesto in cui si opera prima di tutto sulle fragilità, per far emergere capacità e potenzialità. Così si arriva a un’inclusione lavorativa vera, che significa offrire – conclude la presidente di Arte e Libro – autonomia, dignità e una vita piena.