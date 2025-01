Arte e Libro Udine sulla Amerigo Vespucci a Gedda

Per Arte e Libro ETS, la cooperativa sociale udinese impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, il 2025 sarà segnato, a giugno, dalla partecipazione a una sessione dell’Onu a New York. Ma già a fine gennaio, a seguito dell’invito arrivato dal ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, c’è un’altra straordinaria occasione per presentare le proprie attività. Mercoledì 29 gennaio la presidente Katia Mignogna potrà raccontare Arte e Libro in occasione della tappa in Arabia Saudita, a Gedda, a bordo della Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo insieme al Villaggio Italia, spazio innovativo alla scoperta dei tesori del nostro Paese.

L’ottavo e ultimo Villaggio Italia prima di entrare in Mediterraneo sarà ospitato dal 27 al 31 gennaio allo Jeddah Yacht Club & Marina e celebrerà anche il legame tra l’Italia e l’Arabia Saudita, Paese strategico per la politica estera e per le imprese italiane che accoglie una importante comunità di connazionali, il cui contributo alla crescita della partnership italo-saudita nei vari settori di collaborazione è di grande significato. «Siamo sorpresi ed entusiasti per l’opportunità che ci viene data – spiega la presidente Mignogna –. Assieme a Gabriella Tavasani, founder e board member di Biofarma, che testimonierà l’esperienza costruita assieme ad Arte e Libro, cercheremo di trasmettere, nel contesto della bellezza italiana, il valore grande dell’inclusione anche attraverso un video costruito ad hoc».