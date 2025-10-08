  • Aiello del Friuli
mercoledì 8 Ottobre 2025
L’arte di raccontare: mezzo secolo di comunicazione italiana, dalla matita all’AI

Paolo Molinaro, fondatore dell'agenzia Aipem, celebra cinquant'anni di creatività, storie umane e rinascita nel suo nuovo libro, in libreria dal 20 ottobre.
Cinquant’anni di creatività, storie, campagne e persone. Un libro che non insegna formule magiche, ma invita a riscoprire il potere semplice e potente delle storie, anche pubblicitarie, soprattutto quando partono dal cuore. È questo il messaggio che ci trasmette Paolo Molinaro, fondatore di Aipem, la più longeva agenzia di comunicazione indipendente italiana, da lui creata a Udine nel 1975.

“L’arte di saperla raccontare” – Gaspari Editore – è stato presentato lo scorso 6 ottobre in anteprima a Udine davanti a un pubblico di amici, collaboratori ed ex collaboratori, ai quali l’autore ha voluto fare un omaggio per aver condiviso mezzo secolo di vita professionale. In dialogo con il vicedirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, Molinaro ha ripercorso cinquant’anni di storia della comunicazione in Friuli: dalla pubblicità degli anni Settanta, costruita con pennarelli, pellicole e intuizioni, fino alla rivoluzione digitale, attraversando i mutamenti di un mestiere che ha sempre saputo tenere insieme creatività, visione e concretezza.

Da quella sala da pranzo di casa, con la moglie Nerina a fargli da segretaria, è nata un’avventura che avrebbe incrociato oltre 250 aziende in più di 80 Paesi, intrecciando il proprio percorso con i nomi più noti dell’imprenditoria friulana – Snaidero, Pittini, Fantoni, Melzi, per citarne alcuni – e conquistando nel 1993 anche il Leone d’Argento a Cannes.

Nel corso della presentazione, Molinaro ha ricordato con emozione le origini di Aipem: «Ero un operaio e un modesto pianista, nulla lasciava immaginare che avrei fatto della comunicazione la mia vita. Ma la pubblicità mi ha stregato, e da lì ho voluto ricominciare».

Negli anni della rinascita friulana post-terremoto, Aipem fu anche protagonista di alcune esperienze pionieristiche: nel 1977 Molinaro fu tra i soci fondatori di Telefriuli, contribuendo alla nascita dell’emittente televisiva con l’ideazione del marchio, dell’immagine coordinata e della raccolta pubblicitaria. In quello stesso periodo, l’agenzia firmò il primo catalogo della Trudi, realizzato in occasione della Fiera del Giocattolo di Milano, segnando l’inizio di una lunga collaborazione con brand nazionali e internazionali.

La svolta decisiva arrivò nei primi anni Ottanta con Segafredo Caffè, il primo cliente con cui Aipem portò la comunicazione in televisione, aprendo una nuova fase nella storia dell’agenzia e nel modo di concepire la pubblicità anche nel Nord Est.

Nato a Colloredo di Monte Albano e cresciuto a Fagagna, classe 1945, Molinaro è stato ed è una delle figure più significative della comunicazione italiana.

