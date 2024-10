Artigianato artistico regionale, a Gorizia torna Go Markers

Al via domani, sabato 26 ottobre, l’edizione 2024 di GO Makers, una due-giorni a Casa Krainer in Via Rastello a Gorizia, per scoprire la magia dell’artigianato locale e la ricchezza dei sapori dei territori di Gorizia, dell’Isontino e del Carso, realizzata con il sostegno della Regione e Promoturismo, l’organizzazione di Confartigianato Gorizia, la partnership di Gal Carso-Las Kras e Ad Formandum, i Patrocini del Comune di Gorizia, Gect e Let’s Go.

L’evento ha come obiettivo la promozione del saper fare di artigiani e agricoltori e valorizzare l’artigianato artistico, le tradizioni e i prodotti locali anche coinvolgendo attivamente alcune organizzazioni che sono impegnate a rivitalizzare il Borgo Castello, con iniziative e azioni di riqualificazione del borgo: a loro spetteranno proposte come laboratori di biedermeier e tombolo, pranzi con gli antichi ricettari goriziani, storie sulle tradizioni e le botteghe di Gorizia, dimostrazioni con il telaio, mostre d’arte, fiabe animate per i più piccoli.

GO Makers si è insediato quest’anno nell’antico Borgo goriziano proprio per interpretare e condividere al meglio questo progetto di valorizzazione della storica via del commercio, adesso sede di nuove ed entusiasmanti attività culturali e artigianali.

L’inaugurazione di Go Makers 2024 è fissata domani, sabato 26 ottobre, alle 10 a Casa Krainer: interverranno il presidente di Confartigianato Gorizia Ariano Medeot, il Presidente Gal Carso- Las Kras David Pizziga, il consigliere regionale Fvg Diego Bernardis, il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, l’Assessore comunale alle Attività produttive e Grandi Eventi Luca Cagliari, la direttrice Gect Go Romina Kocina e il Direttore generale di Ad Formandum Alessandro Infanti.

Tra i banchetti del Mercato si potranno incontrare i produttori e toccare con mano la qualità e la bellezza dei prodotti artigianali: presenti gli artigiani di Gorizia e dell’artigianato artistico regionale, ciascuno con la propria storia, il proprio talento e i loro manufatti originali. Si potrà ammirare dal vivo la maestria con cui vengono realizzati questi prodotti, e, se lo si desidera, portare a casa un pezzo unico fatto a mano.

L’ingresso al mercato, per entrambe le giornate dalle 10.00 alle 22.00, è gratuito.

Accanto alla mostra–mercato dell’artigianato artistico, con la partecipazione di oltre 20 espositori, il visitatore potrà partecipare a laboratori creativi e FoodLab, coordinati dal Gal Carso-Las Kras insieme a Slow Food Italia nell’ambito del progetto Borderless Okus finanziato dagli SPF di Gorizia capitale della cultura, partecipare incontri e degustazioni con prodotti d’eccellenza del territorio a cura di Ad Formandum,

Sabato 26 ottobre alle 11.00 in programma la degustazione gratuita a cura di GAL Carso e Slow Food Italia diOlii extravergini e pani naturali, per scoprire le varietà autoctone, le caratteristiche e la qualità degli oli del territorio accompagnate con pani artigianali, realizzati con lievito madre e farine biologiche locali, per riscoprire il pane nella sua essenza più autentica. Sempre sabato, alle 15.00, si parlerà di vitigni autoctoni nell’incontro-degustazione “Le tracce del tempo: Vitovska, Friulano, Bianco Collio e Pinot Grigio, dieci anni dopo”, un racconto con assaggi guidati sul tema del clima in rapporto al vino a cura diDaniela Markovic di ONAV Gorizia. Una degustazione con biglietto da prenotare su [email protected] al costo promozionale GO Makers di euro 35.

Dalle degustazioni ai manufatti artigianali con alcuni laboratori esperienziali. Sempre domani, sabato, alle 12.00 laboratorio su il ricamo a macchina a mano libera, e dalle 14 alle 18, “Ti regalo un ritratto” con la fotografa Michela Marcon. Alle 16.00 si parlerà delle tradizioni dolciarie goriziane degli ultimi mesi dell’anno, tra fave, marzapani e cràfens nostràns con Roberto Zottar. Sempre nella giornata di sabato, alle 18.30, Confartigianato proporrà un incontro di networking dove si parlerà dei 20 anni dei movimenti donne e giovani di Confartigianato. Chiude il programma di sabato, alle 19.00, il laboratorio sulla lavorazione al tornio di ceramiche e argille. Tutti i laboratori e le esperienze proposte sono gratuiti previa prenotazione.

Ampio e variegato anche il Programma Off di Go Makers 2024 con visite guidate e laboratori proposti fuori dalla sede principale di Casa Krainer e per tutta Via Rastello. Dalla visita alla mostra Coesistenze in viaggio dell’artista Jigge Dong a cura dell’associazione QuiAltrove negli spazi di The Circle, la visita alla casa dell’artista Ignazio Romeo noto per il suo lavoro nel campo dell’arte contemporanea, il laboratorio di merletto o il laboratorio sul gioiello. Ancora, gli aperitivi con incontro alla Chincaglieria gastronomica via Rastello 60 con la chef Chiara Canzoneri e Valentina Randazzo, guida museale e appassionata di storia locale.