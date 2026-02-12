Artigianato friulano, lo sguardo al 2035: ricerca Uniud traccia scenari e strategie

Quali saranno le sfide e le opportunità per l’artigianato friulano nei prossimi 5 e 10 anni? E quale ruolo dovranno giocare le associazioni di categoria per accompagnare le imprese in un mercato in profonda trasformazione? A queste domande risponde la ricerca «Digitalizzazione avanzata dei processi aziendali. Studio prospettico del mercato del futuro, progettazione e sviluppo di strategia», che sarà presentata venerdì 13 febbraio alle ore 11 nella sede di Confartigianato Udine, in via del Pozzo 8.

Lo studio è stato realizzato dall’Università di Udine – Laboratorio di Ingegneria Gestionale, su mandato di Confartigianato Servizi Srl, al termine di un percorso durato un anno. L’obiettivo: analizzare in profondità l’evoluzione del comparto artigiano in Friuli Venezia Giulia e delineare scenari concreti di sviluppo al 2035.

La ricerca ha adottato un approccio multilivello. In una prima fase è stata condotta un’analisi desk su report internazionali per individuare i megatrend destinati a incidere sul sistema produttivo nei prossimi anni. Successivamente sono stati utilizzati strumenti strategici come il Business Model Canvas, per mappare il funzionamento attuale delle imprese artigiane e comprendere come creano e distribuiscono valore, e il Value Proposition Canvas, per approfondire il profilo dell’artigiano, le sue difficoltà e gli obiettivi, mettendoli a confronto con l’offerta delle associazioni di categoria.

Elemento centrale dello studio è stato il coinvolgimento diretto di 64 aziende del Friuli Venezia Giulia, attive nei settori dell’edilizia, della manifattura, dell’informatica e della cura e benessere della persona. Dal confronto sono emersi bisogni latenti, criticità e aspettative rispetto ai processi di innovazione e digitalizzazione.

I risultati delineano le prospettive del comparto artigiano a medio e lungo termine e indicano le azioni strategiche richieste dalle stesse imprese all’organizzazione di categoria per rafforzare competitività, capacità di adattamento e crescita.

Alla conferenza stampa interverranno Daniele Cuciz, presidente di Confartigianato Udine Servizi Srl, Elsa Bigai, direttore di Confartigianato Udine Servizi Srl, e Cinzia Battistella, docente di Ingegneria Economico-Gestionale al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine. Un’occasione di confronto per comprendere come l’artigianato friulano possa affrontare con strumenti innovativi le trasformazioni del mercato e cogliere le opportunità dei prossimi anni.