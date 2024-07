Artigiani Fvg alla settimana sociale cattolici

«Condividere esperienze, idee e progetti che possano contribuire alla rigenerazione sociale, economica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia». È con questo spirito sottolineato dal presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, che l’associazione di categoria che riunisce la maggior parte delle quasi 30mila imprese artigiane della regione è presente e protagonista alla Settimana sociale dei Cattolici in corso di svolgimento a Trieste, per portare il proprio contributo fattivo allo sviluppo del tema posto dalla Settimana: Al cuore della democrazia. «Per Confartigianato – aggiunge Tilatti – è anche l’occasione di presentare il proprio Sistema, condividere valori di partecipazione, democrazia e sostenibilità, parlare di Intelligenza Artigiana e della nostra voglia di stare dentro i cambiamenti e le transizioni».

Presente con propri stand in piazza della Borsa e protagonista in diverse tavole rotonde e appuntamenti di approfondimento anche con il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, sabato 6 giugno dalle 15 alle 17 presso la sala maggiore della Cciaa di Trieste, in piazza della Borsa, sarà sviluppato a più voci un concetto cardine della Settimana: «Rigenerare la partecipazione: il valore di una intelligenza artigiana». Si confronteranno Mauro Magatti, Stefano Micelli e Johnny Dotti. Seguirà alle 17.30 allo stand di piazza della Borsa «A dialogo con…il Movimento Giovani imprenditori di Confartigianato» e alle 21.15 al Teatro Verdi: «Fra. San Francesco, la superstar del medioevo», di Giovanni Scifoni, aperto dal saluto di Confartigianato.

Nel corso di tutto il pomeriggio, presso gli stand di piazza della Borsa, degustazioni di gelato e birra artigianali.