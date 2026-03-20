Artigiani, nuovi contributi per le tipicità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una nuova linea contributiva, l’ottava, nata per tutelare l’artigianato tipico come gli scarpets, i coltelli o il ferro battuto. La Regione con l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha presentato il nuovo canale che prevede un budget di 300 mila euro per il 2026 e che punta a sostenere le eccellenze come l’arredo, la pietra, il ferro battuto ma anche la pelletteria, i tessuti, la liuteria e le trasformazioni agroalimentari.

Il presidente degli Artigiani, Graziano Tilatti, ha ricordato l’impegno del comparto elogiando le linee contributive promosse dalla Regione.

Il contributo per l’artigianato tipico è del 30% a fondo perduto che sale al 40% per imprenditoria femminile, giovanile o localizzata nei comuni montani, e punta a lavori sugli immobili, successioni, formazione, mostre o reti di imprese.